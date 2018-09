AHS 8×04 | la rivoluzione di Coven VIDEO

ilnotiziangolo

(Di giovedì 27 settembre 2018) AHS 8×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv andrà in onda il 3 ottobre 2018. “Could It Be… Satan?” accende le luci sul super cattivo di questa ottava stagione di American Horror Story. Abbiamo già conosciuto la sua crudeltà e la sua sete di dominio: la trama di AHS 8×04 verrà rilasciata a breve, ma possiamo già gustarci il promo. AHS 8×04 promo “Could It Be… Satan?” Le streghe didovranno unire le forze per riuscire a combattere il Male. Anche se in passano le stesse fattucchiere hanno rappresentato il lato oscuro dell’umanità, si ritroveranno di fronte ad un enorme problema da annientare. Per riuscire a colpire il Diavolo in persona ci sarà bisogno anche dell’aiuto delle adepte più improbabili. Bentornata intanto Emma Roberts, pronta ancora una volta a strapparci una risata con la sua Madison in ...