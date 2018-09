ilfattoquotidiano

: Alta tensione alla vigilia del #Cdm che dovrebbe approvare la nota di aggiornamento del #Def. Pressing #M5s, subit… - Agenzia_Ansa : Alta tensione alla vigilia del #Cdm che dovrebbe approvare la nota di aggiornamento del #Def. Pressing #M5s, subit… - PaoloGentiloni : A una settimana dall’aggiornamento del #Def il balletto delle opposte promesse continua. Troppa confusione. La mano… - italianaradio1 : Aggiornamento Def, il nodo del deficit/pil e il ruolo del Parlamento. Che può autorizzare governo a sforare l’obiet… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) “Il governo di coalizione italiano sta giocando a poker con il pubblico, la Ue e i mercati mentre compone le sue proiezioni economiche”. A scriverlo è il Financial Times, che commenta così il tira e molla sultra gli alleati M5s e Lega e il ministero del Tesoro guidato da Giovanni Tria in vista dell’approvazione giovedì sera della nota dial Documento di economia e finanza. Cioè la cornice macroeconomica in cui si inserirà la prossima manovra. Ma non va dimenticato che anche ilha voce in capitolo e durante la sessione di Bilancio puòuno sforamento dell’obiettivo indicato nella Nadef. Come accaduto due anni fa, quando al ministero dell’Economia c’era Pier Carlo Padoan. Tria come è noto fa argine alle pressioni per innalzare il rapporto trae pil a quota 2,4% e intende fermarlo all’1,9%. Non ...