Acqua Park in piscina a Modica | si inaugura la nuova stagione

Tutta la scienza degli Acqua park : Con i loro scivoli mozzafiato, anche gli acquapark possono diventare l'occasione per ripassare un po' di fisica. Ecco i concetti da tenere a mente

La fisica degli scivoli degli Acquapark : (Foto: Pixabay) Divertirsi, ma cum judicio. Siete all’acquapark: avete provato tutti gli scivoli e le piscine, vi siete asciugati al sole, rilassati sotto l’ombrellone con una bibita rinfrescante. Scesa l’adrenalina, riflettete: non è il momento migliore per ripassare un po’ di fisica di base? Ed è qui che entriamo in gioco noi, a ricordarvi la scienza alla base delle emozioni che avete appena sperimentato. Cominciamo dalle basi. O meglio dalle ...