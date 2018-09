Abu Mazen | da Israele leggi razziste | vogliono apartheid

Erekat - a maggio Abu Mazen fu in pericolo di morte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Abu Mazen cita in giudizio Israele : La Palestina ha ufficialmente denunciato Israele davanti alla Corte penale internazionale . Il governo di Ramallah accusa le autorità di Gerusalemme di commettere, in Cisgiordania, 'incessanti crimini ...

La fine del finto pacifista Abu Mazen. Trump ha svelato la sua incapacità : Gerusalemme Non c'è giorno ormai in cui Abu Mazen, al secolo Mahmoud Abbas, non denunci con le parole e coi fatti, il declino del suo potere, anzi, la sua agonia, mentre altri uomini, altri eventi, occupano lo spazio della scena palestinese, e anche del suo eventuale, difficile tuttavia, sviluppo.Ieri l'ultima uscita di Abu Mazen denuncia per l'ennesima volta il rifiuto verticale a ogni proposta di un piano di pace che provenga dagli Stati ...