A ottobre controlli in rosa gratis | torna Carovana della prevenzione tumori

Salute : a ottobre controlli in farmacia contro ictus - infarto e diabete : ottobre mese della prevenzione cardiovascolare in farmacia, con controlli gratuiti, in tutta Italia, per prevenire ictus, infarto e diabete. Nelle oltre 630 farmacie della rete italiana di Apoteca Natura riparte la campagna ‘Ci sta a cuore il tuo cuore‘ edizione 2018 per la prevenzione e la diagnosi. I fattori di rischio relativi alle malattie cardiovascolari derivano da attività strettamente legate ad alcuni degli stili di vita ...