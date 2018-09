A Milano la più grande manifestazione di divulgazione scientifica d’Italia

Clima : Genova e Milano tra le prime 10 grandi città europee più colpite dal riscaldamento globale negli anni 2000 : Un’indagine realizzata dall’European Data Journalism Network (EDJNet), una piattaforma di giornalismo investigativo che riunisce 19 media europei, ha inserito Genova e Milano tra le prime dieci grandi città europee più colpite dal riscaldamento globale negli anni 2000. I capoluoghi di Liguria e Lombardia sono stati inseriti all’8° e 10° posto della graduatoria delle grandi città europee che hanno fatto registrare temperature ...

Sul tetto della fiera di Milano uno degli impianti solari più grandi d'Europa : Una fiera tutta rinnovabile , grazie a uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto d'Europa: lo diventerà nei prossimi mesi quella di Milano, grazie a un accord o tra la Fondazione che gestisce ...

Milano : Bussolati (Pd) su biglietti Atm - difesi giovani - anziani e più deboli : Milano, 21 set. (AdnKronos) - “Le novità annunciate oggi sul fronte della tariffazione integrata dei trasporti sono davvero una buona notizia per i cittadini dell'area milanese. è stato compiuto un passo importante per la costruzione della città metropolitana. Un solo titolo di viaggio per treni, me

Milano : al Monumentale weekend dedicato ai più piccoli tra storia e teatro (2) : (AdnKronos) - A partire dalle 15.30 andrà in scena lo spettacolo itinerante 'L'architetto'. Il cimitero Monumentale è innanzitutto un luogo capace di rappresentare la memoria storica della città, in particolare attraverso il ricordo dei suoi cittadini più illustri in un ideale percorso da Manzoni a

Milano : al Monumentale weekend dedicato ai più piccoli tra storia e teatro : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un ricco weekend dedicato ai più giovani in programma al Cimitero Monumentale. Domani, sabato 22, e domenica 23 settembre torna l'appuntamento con la compagnia di teatro per ragazzi 'Ditta Gioco Fiaba', che dallo scorso anno ha avviato un progetto sperimentale per la cr

Milano Fashion Week – Belen - Melissa Satta e Chiara Ferragni insieme : da Alberta Ferretti ci sono le Vip più belle e famose [GALLERY] : Da Belen a Chiara Ferragni, alla sfilata di Alberta Ferretti per la Milano Fashion Week 2018 ci sono proprio tutte! Nel primo giorno della Milano Fashion Week svettano Vip di tutto rispetto. In particolar modo alla sfilata di Alberta Ferretti le donne dello star system italiano ci sono tutte. Da Chiara Ferragni, insieme alla sorella Valentina, a Melissa Satta, passando per Belen Rodriguez. Il parterre di showgirl e Fashion blogger, tra il ...

Più verde - decoro e sicurezza alla Stazione Centrale di Milano : Più verde, decoro e sicurezza alla Stazione Centrale di Milano, come previsto nel piano di rilancio dell'area annunciato in primavera con Cantiere Centrale. Dalle parole ai fatti . Questa mattina sono ...

Olimpiadi 2026 : Milano deve avere il ruolo più forte : E' quanto chiede il sindaco Sala, rivendicando l'esperienza fatta con Expo e il fatto che sia la ciità più conosciuta a livello internazionale, rispetto a Torino e Cortina. 'Pretesa insostenibile' ...

I numeri della Milano Fashion Week : oltre alle ciabatte pelose c'è molto di più : ... @cameramoda, on Sep 16, 2018 at 6:29am PDT Se siete curiosi di scoprire i giovani talenti, invece, fate un giro al Museo della Scienza e della Tecnica che sarà anche il Fashion Hub Market dove ...

Olimpiadi 2026 - scontro Sala-M5S : 'Milano si più visibile'. 'Pretesa insostenibile' : Governo e Milano ai ferri corti per le Olimpiadi invernali del 2016: rischia così di saltare la candidatura italiana che vede, accanto al capoluogo lombardo, la partecipazione di Torino e Cortina. A ...

Nike apre a Milano il più grande negozio in Italia : store da 1.342 mq : Novità in centro a Milano: Nike ha aperto un nuovo store ufficiale, il più grande negozio dell'azienda sportiva in Italia. L'articolo Nike apre a Milano il più grande negozio in Italia: store da 1.342 mq è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabrizio Corona - 'Mea culpa' su Instagram dopo una rissa a Milano : "Non succederà più" : L'ex paparazzo dei vip era a cena, quando, istigato, si sarebbe lasciato coinvolgere in una rissa. Le scuse in un video su...