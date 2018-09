Zanza | morto Maurizio Zanfanti re dei vitelloni di Rimini Ultime notizie | anche la

MORTO Zanza : MAURIZIO ZANFANTI RE DEI VITELLONI DI RIMINI/ Ultime notizie - seduttore seriale della Riviera : RIMINI, ZANZA è MORTO: addio al re dei VITELLONI. Ultime notizie, appartato con una 23enne, poi il malore. MAURIZIO ZANFANTI aveva 63 anni.

Zanza è morto in gloria. Onore a Zanza : Quando cominciai a frequentare la riviera romagnola, molte vite fa, mi sembrava già in declino. Camicia aperta sul petto, boccoli biondi e catene d’oro lo rendevano ai miei occhi un personaggio folcloristico, un prodotto turistico, per straniere (le ragazze italiane di mia conoscenza lo giudicavano

È morto il playboy riminese Maurizio Zanfanti - detto Zanza. È stato stroncato da un malore mentre era con una 23enne : È morto mentre faceva sesso con una 23enne. A 63 anni Maurizio Zanfanti, conosciuto come Zanza, è stato stroncato da un malore. La sua fama da playboy si era diffusa negli anni Settanta, quando lavorava al locale "Blow Up", a Rimini. A riferirlo è il Corriere della Sera:Era definito «il re dei vitelloni». O «il re dei playboy» riminesi. È morto, a 63 anni, stroncato da un malore mentre era ...

