WWE Evolution – Lita a SportFair | “ecco perché ho scelto Mickie James Donne pronte per

WWE Evolution – Scelta l’avversaria di Lita : altro dream match per il PPV tutto al femminile : Scelta l’avversaria di Lita per WWE Evolution: l’ex campionessa femminile affronterà Mickie James a 12 anni dal loro ultimo match Passano i giorni e WWE Evolution si avvicina. Il 28 ottobre, in quel di Melbourne (Austalia), andrà in scena il primo ppv tutto al femminile della WWE. Dopo l’annuncio del match fra Trish Stratus ed Alexa Bliss, diverse altre atlete sono rimaste ‘scontente’ per non aver ottenuto l’opportunità di affrontare la ...