WWE – Brie Bella colpisce Liv Morgan con uno Yes Kick : grave infortunio - momenti drammatici a Raw [VIDEO] : Brie Bella colpisce Liv Morgan in pieno volto con uno Yes Kick: la bionda della Riott Squad subisce una commozione cerebrale Durante la puntata di Raw, Liv Morgan ha subito un brutto infortunio. La bionda della Riott Squad ha rimediato una commozione cerebrale a causa di uno (o anche due, dalle immagini) Yes Kick, con la quale Brie Bella l’ha colpita in pieno volto. Brie, che lottava insieme alla sorella e a Natalya, si è subito resa ...