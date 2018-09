ilfattoquotidiano

: World University Rankings, migliorano le italiane: 3 new entry e 3 nelle prime 200. “Ma in Ue effetti negativi da u… - Cascavel47 : World University Rankings, migliorano le italiane: 3 new entry e 3 nelle prime 200. “Ma in Ue effetti negativi da u… - SilvestriP : Ricercatori della Stanford University hanno scoperto in una grotta preistorica di #Raqafet vicino #Hafia in… - worlduniranking : RT @MIP_PoliMi: QS World University Rankings by Program 2019: la School of Management si posiziona tra le migliori del mondo per il Global… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sono 43 le universitàpresenti nell’edizione 2019 del prestigiosopubblicato dalla rivista inglese Times Higher Education, tre in più rispetto allo scorso anno. E tre sono anche gli atenei del nostro Paese che entrano a far parte delle migliori 200 università di tutto il mondo. Alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, quest’anno si aggiunge, infatti, anche l’Università di Bologna. In generale, comunque, la performance dei nostri istituti migliora, nonostante la concorrenza sempre più forte a livello globale, ma in Europa occorre tenere alta la guardia. Il cambiamento del clima politico nel vecchio continente, infatti, preoccupa gli esperti, che temono effetti negativi sui sistemi di istruzione. La classifica annuale, giunta al suo 15° anno, continua a essere l’elenco più completo (e competitivo): oltre 1.250 gli istituti ...