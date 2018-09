ilfattoquotidiano

Whistleblowing: il lavoratore che denuncia va tutelato, a patto che non si improvvisi investigatore…

(Di mercoledì 26 settembre 2018) di Rossana Cassarà * Il cosiddetto “” (da to blow the whistle, letteralmente “soffiare il fischietto”), introdotto in Italia dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017 allo scopo di tutelare ilche segnali attività illecite delle quali sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, è già arrivato al vaglio della Corte di Cassazione Penale che si è pronunciata con sentenza n. 35792 del 26 luglio 2018. Il caso è quello di un dipendente di un istituto scolastico che aveva forzato l’accesso al sistema informatico della scuola e creato un falso documento di lavoro intestato ad una persona che non aveva mai prestato servizio presso la pubblica amministrazione, cancellandolo subito dopo. A sua difesa, l’imputato dichiarava di avere agito allo scopo di testare la vulnerabilità del sistema informatico dell’Istituto e segnalare eventuali falle ...