Wenders gira un film che esalta il Papa | Per me Francesco è un eroe

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Wim, l'uomo che voleva farsi prete. Ma poi è arrivato il '68, col cinema e il rock'n'roll e lui ha preferito usare iper i discorsi etici. "Sono cresciuto da cattolico, in una famiglia cattolica. E a 16 anni ho desiderato diventare prete. Quando sei giovane, immagini un certo numero di professioni: conoscevo bravi insegnanti e desideravo insegnare; conoscevo bravi preti e volevo farmi prete. Poi sono arrivati ie il rock'n'roll e ho lasciato la chiesa a 23 anni, in piena rivoluzione studentesca", rivela Wimil regista de Il cielo sopra Berlino, ieri a Roma per il lancio di. Un uomo di parola (dal 4 al 7 ottobre, evento speciale targato Universal). Un interessante docu, tra biografia ed esegesi del pontificato Bergoglio, così laudativo da apparire papista negli intenti.Perché ilpiù pop che la Chiesa conosca, così attento alla comunicazione ...