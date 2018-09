Volley | Mondiali 2018 | Brasile-Russia | partenza col botto a Torino! Inizia la terza fase

Italia-Serbia - Mondiali Volley 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi mercoledì 26 settembre si gioca Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino gli azzurri affronteranno gli slavi nella prima partita della terza fase, incontro fondamentale per le nostre ambizioni di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Dopo aver collezionato sette vittorie nelle prime otto uscite, la nostra Nazionale non vuole più smettere di sognare e punta al bersaglio ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (26 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi mercoledì 26 settembre si giocano due partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, al Pala Alpitour di Torino inizia la terza fase della rassegna iridata. Ad aprire le danze la pirotecnica sfida tra Brasile e Russia, i Campioni Olimpici e i Campioni d’Europa si affronteranno in un incontro già determinante per le sorti della Pool I completata dagli USA. Il testa a testa tra i verdeoro e l’Armata è previsto alle ore 17.00 mentre ...

Volley : Mondiali 2018 - tecnici e capitani presentano la Final Six : SERBIA- CT-Nikola Grbic- ' Siamo tra le sei più forti del Mondo e, se mi chiedete di scegliere un avversario che preferisco, vi rispondo che per vincere il Mondiale non bisogna guardare in faccia a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : tutto il tabellone e i possibili incroci verso la Finale. Il cammino dell’Italia e le avversarie : I Mondiali 2018 di Volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le 24 Nazionali partecipanti sono state divise in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate si qualificheranno alle seconda fase dove si formeranno due gruppi da otto, le varie formazioni affronteranno soltanto le avversarie che non hanno già incrociato nella prima fase. Le prime tre di ogni Pool voleranno poi alla terza ...

Mondiali Volley 2018 – Ecco dove seguire i match dell’Italia : La terza fase dei Mondiali di Volley 2018 vede protagonista anche l’Italia, Ecco dove vedere i match degli azzurri Il grande interesse suscitato dal Mondiale maschile, che si concluderà questa settimana a Torino, ha convinto la Rai Tv a trasmettere in diretta anche le gare della Final Six delle ore 17 su RaiDue. In totale saranno cinque su sei i match che andranno in onda sulla rete generalista. L’unico escluso in questa fase sarà ...

Volley - Mondiali 2018 : le partite della terza fase in diretta tv su Rai Due! Abbuffata in chiaro : il palinsesto completo - programma - orari delle partite : Grande notizia da parte della Rai che, visto i grandi risultati ottenuti con la messa in onda delle partite dell’Italia su Rai Due, ha deciso di ampliare la propria proposta per quanto riguarda i Mondiali 2018 di Volley maschile. La televisione pubblicata, infatti, ha rivelato che ben cinque partite della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due! Una vera e propria Abbuffata di pallavolo su ...

Volley - Mondiali Blengini 'Sentiamo il calore dell Italia intera' : Un girone, quello degli azzurri, che metterà di fronte la squadra campione del mondo in carica, la Polonia, e una delle più floride scuole di Volley al mondo: 'In molti hanno sottolineato la qualità ...

Mondiali Volley 2018 - Torino (e l’Italia) pronta per le final six : Serbia e Polonia tra Zaytsev e la semifinale : Il PalaAlpitour di Torino è sold-out. La febbre del volley ha fatto presa su una città malata di calcio. Appuntamento mercoledì sera, ore 21.15 (diretta su Raidue) per Italia-Serbia, prima partita per gli azzurri nel pool da cui usciranno due semifinaliste dei Mondiali di pallavolo maschile. E qualche ora prima, alle 17 (sempre in diretta su Raidue), sarà la volta dei campioni olimpici del Brasile contro i campioni d’Europa della Russia. ...

Mondiali Volley 2018 – Al via domani la Final Six : le parole dei protagonisti : Mondiali Volley 2018: parola ai protagonisti, domani al via la Final Six di Torino Si è tenuto oggi presso l’NH Lingotto di Torino il Media Meeting al quale hanno partecipato i sei allenatori e i capitani delle squadre partecipanti alla Fase Finale. Queste le dichiarazioni dei protagonisti: Italia CT-Gianlorenzo Blengini: “La Serbia è fortissima, piena di veterani e di stelle della Superlega. Neppure la Polonia ci sorprende: è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : azzurre solide in tutti i reparti. Non solo potenza e se funziona la ricezione… : L’aspetto fondamentale che serve per andare più avanti possibile in una manifestazione come il Mondiale è l’equilibrio fra i reparti e all’Italia questa caratteristica non manca di certo. E’ una squadra solida, completa, quella azzurra che si appresta ad affrontare la sfida iridata in Giappone. In attacco, al servizio e probabilmente anche a muro, la squadra azzurra offre garanzie che le permettono di pensare in grande. La differenza la possono ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - orari e tv delle sfide a Serbia e Polonia. Il programma completo : Ormai ci siamo. L’Italia affronterà Serbia e Polonia nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro gli ostici slavi e i Campioni del Mondo nel gironcino che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: in palio due posti per le semifinali incrociate contro le superstiti nel girone di ferro composto da Brasile, Russia e USA. Gli azzurri possono davvero puntare alla ...

Calendario Mondiali Volley 2018 : date - programma - orari e tv della Final Six. Il tabellone verso la finale : La terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile è ormai imminente. Si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. Le sei Nazionali rimaste in corsa sono state suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno alle semiFinali incrociate. Si ripartirà da una classifica azzerata, senza tenere conto dei risultati ottenuti in precedenza. L’Italia può sorridere perché ...