Volley | Italia sconfitta dalla Serbia all' esordio nella Final Six

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni : strada in salita per gli azzurri - serve l’impresa : L’Italia ora è davvero con le spalle al muro ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale è stata travolta dalla Serbia con un roboante 3-0 e la corsa verso le semifinali si fa davvero durissima. Gli azzurri devono compiere una vera e propria impresa per entrare tra le quattro grandi del Pianeta: gli slavi ci hanno massacrato al Pala Alpitour di Torino e ora siamo davvero appesi a un filo. Cosa deve fare l’Italia per ...

Mondiali di Volley - l’Italia perde con la Serbia ma può ancora qualificarsi : Netta sconfitta per l'Italia di Blengini nella prima gara della Final Six, a Torino la Serbia ha vinto per 3 set a 0. L'Italia ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali, ma vincere contro la Polonia (il match si giocherà venerdì 28 settembre), potrebbe non bastare a Zaytsev e compaagni.Continua a leggere

Volley - Mondiali 2018 : Italia umiliata dalla Serbia - resa senza lottare. Semifinali appese a un filo : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Serbia per 3-0 (25-15; 25-20; 25-18) all’esordio nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale è stata presa a pallate dai Guerrieri Slavi, demolita tecnicamente e psicologicamente in ogni frangente, surclassata in appena 90 minuti di gioco a senso unico in cui gli azzurri non sono mai riusciti a esprimerci ai livelli esibiti nelle ultime due settimane. I ...

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia la prossima partita con la Polonia? Data - orario - programma e tv : L’Italia tornerà in campo venerdì 28 settembre ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al Pala Alpitour di Torino per affrontare la Polonia nell’ultima partita della terza fase: la nostra Nazionale andrà a caccia della qualificazione alle semifinali sfidando i Campioni del Mondo in un incontro che si preannuncia particolarmente intenso e accesso, aperto a ogni risultato. I ragazzi del CT Chicco Blengni ...