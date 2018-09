Vodafone regala l’opzione Extra 30GB per sei mesi ad alcuni già clienti

Vodafone regala 1 Giga e 4 Giga ad alcuni clienti selezionati : Da Vodafone arrivano due nuove interessanti iniziative in virtù delle quali viene regalato agli utenti selezionati del traffico dati aggiuntivo L'articolo Vodafone regala 1 Giga e 4 Giga ad alcuni clienti selezionati proviene da TuttoAndroid.

Happy Friday : Vodafone regala 20GB per un mese : Nuova settimana, nuovo venerdì e nuovo regalo per i clienti Vodafone aderenti ad Happy Friday. Il prossimo venerdì, 7 settembre, torna uno dei regali più apprezzati dai clienti di qualunque operatore, ma a cui solo i clienti Vodafone avranno accesso: 20GB in 4G gratis per un mese. Happy Friday: 20GB in regalo Il regalo Vodafone per il prossimo venerdì è dedicato a tutti i clienti dell’operatore che aderiscono ad Happy Friday che siano in ...

Vodafone Happy Friday vi regala un menù Spizzico o uno sconto per polizza Yolo : Per l'Happy Friday di oggi 27 luglio Vodafone vi regala un menù classico di Pizzico o, in alternativa, 15 euro di sconto per Yolo On Demand Insurance L'articolo Vodafone Happy Friday vi regala un menù Spizzico o uno sconto per polizza Yolo proviene da TuttoAndroid.