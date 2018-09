Violentata a 16 anni in stazione mentre torna a casa

Padma Lakshmi risponde a Trump : "Fui Violentata a 16 anni. Ecco perché sono rimasta zitta per anni" : Padma Lakshmi, modella e scrittrice americana, dopo 32 anni ha deciso di rompere il silenzio: a 16 anni è stata violentata, quando ne aveva 7, molestata sessualmente. L'ha rivelato lei stessa in un'intervista al New York Times in seguito alle parole pronunciate dal presidente Donald Trump, circa i dubbi gettati sulle accuse tardive delle donne che millantano di essere state abusate.Nello specifico si fa riferimento alle accuse di ...

Padma Lakshmi racconta di essere stata Violentata a 16 anni e perché «sono stata zitta finora» : Getty Images Non è mai troppo tardi per denunciare una violenza sessuale. Padma Lakshmi, 48 anni, ex modella ed ex moglie di Salman Rushdie, oggi conduttrice di Top Chef e autrice di libri di cucina, ha scritto un editoriale sul New York Times per rivelare di essere stata anche lei vittima e per spiegare perché ha aspettato oltre 30 anni prima di parlarne in pubblico. Un intervento che si inserisce nel dibattito che da giorni sta tenendo banco ...

Ragazzina di 16 anni aggredita e Violentata mentre tornava a casa È il terzo stupro in tre giorni : terzo stupro in tre giorni nel nord Italia, dopo i casi di Firenze e Milano. Una ragazza di 16 anni è stata violentata da un uomo mentre tornava a casa nel Varesotto . L'aggressione è avvenuta ...

'Vieni con me - ho un coltello' - ragazzina di 16 anni Violentata mentre torna a casa : è il terzo stupro in tre giorni : terzo stupro in tre giorni nel nord Italia, dopo i casi di Firenze e Milano. Una ragazza di 16 anni è stata violentata da un uomo mentre tornava a casa nel Varesotto . L'aggressione è avvenuta ...

Bimba di 6 anni Violentata nel bagno del ristorante : aveva sangue che le colava dall’inguine : I fatti sono avvenuti sabato in un ristorante di Pretoria, in Sudafrica. La giovanissima vittima sarebbe figlia di una cliente: aveva lasciato la piccola ai babysitter della struttura. Il presunto pedofilo, che ha rischiato il linciaggio dei presenti, è stato arrestato ed è sotto custodia.Continua a leggere

Choc a Firenze - studentessa di 21 anni aggredita e Violentata in strada : Chco a Firenze. Una ragazza di 21 anni è stata picchiata e violentata in strada la notte scorsa. L'episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte in via di Varlungo, nei pressi del...

Firenze - studentessa di 21 anni picchiata - trascinata per i capelli e Violentata : Presa a pugni, trascinata per i capelli per alcuni metri e violentata. E’ successo a Firenze, in via di Varlungo, vicino al viadotto Marco Polo, lungo l’Arno, tra Coverciano e l’Albereta. La vittima è una studentessa di 21 anni, di origine asiatica. L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte. E’ stata la giovane, in città per motivi di studio, a dare l’allarme alla polizia che ora indaga con la squadra ...

Firenze - studentessa di 21 anni picchiata e Violentata in strada - : La ragazza è stata aggredita in strada da un uomo che l'ha presa a pugni, l'ha trascinata per i capelli e ha abusato di lei. La violenza è avvenuta nella periferia Sud della città. Sull'episodio ...

La confessione della figlia di Reagan : "Anch'io fui Violentata 40 anni fa" : In questo periodo, per Donald Trump, gli attacchi piovono da tutte le parti. L'ultimo è arrivato da Patti Davis, la figlia ormai 65enne dell'ex presidente repubblicano Ronald Reagan. In un articolo ...

Orrore in India : bimba di 7 anni Violentata con un tubo di metallo : Una bimba di soli 7 anni si trova ricoverata presso un ospedale di Nuova Delhi in condizioni di salute critiche a seguito di una violenza nei suoi riguardi. Altro non si è potuto fare che sottoporre la piccola ad un intervento chirurgico per via delle ferite riportate mentre veniva violentata da un uomo con un tubo di metallo. La polizia di Delhi, nel dettaglio dal distretto di Shahdara, ha accusato per lo stupro della giovane un ragazzo di 21 ...

Orrore in India : bimba di 7 anni Violentata con un tubo di metallo : Una notizia choccante quella che ci giunge dall' India , dall'ennesimo caso di abusi le cui vittime sono sempre i bambini. Secondo la stampa locale una piccina di appena 7 anni è stata violentata da ...

India - bimba di 7 anni Violentata con un tubo di metallo : ha avuto un’emorragia - è gravissima : La piccola sarebbe stata attirata dal suo aguzzino in un parco a Seemapuri, nel distretto di Shahdara. Un 21enne è stato arrestato in relazione alla scioccante aggressione. Si tratta dell'ennesimo caso di stupro che giunge dall'India.Continua a leggere

Legata e Violentata per anni. Lui - un professore delle medie - nella bufera : Una storia fosca, terribile che lascia increduli e tanta rabbia. Ha per protagonista un insegnante e una ragazza non ancora 18enne di un paesino nelle vicinanze di Maglie costretta più volte a rapporti sessuali, Legata al letto e fotografata durante le ore che invece che di lezione si erano trasformate in ore di sesso e violenza. A denunciare il suo aguzzino, un professore delle medie di Maglie, ora in pensione, è stata proprio la ragazza.Gli ...

Violentata a 17 anni in spiaggia dopo la serata in un locale : Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di essere stata stuprata sulla spiaggia di Bibione, in provincia di Venezia