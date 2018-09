Vilipendio del capo dello Stato | firmato e subito sospeso ordine di arresto per Bossi

Umberto Bossi condannato dalla Cassazione per Vilipendio / Chiamò “terrone” Napolitano e fece gesto delle corna : Umberto Bossi condannato dalla Cassazione per vilipendio : Chiamò “terrone” Napolitano e fece gesto delle corna . Le ultime notizie: un anno e 15 giorni di carcere, duemila euro di multa(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:22:00 GMT)

Bossi condannato dalla Cassazione per Vilipendio : chiamò “terrone” Napolitano e fece il gesto delle corna : Disse “terun“, terrone, riferendosi a Giorgio Napolitano. E nel frattempo aveva accennato il gesto delle corna con la mano destra . Per questo motivo la Cassazione ha confermato la condanna per Umberto Bossi. L’ex leader della Lega è stato riconosciuto colpevole in via definitiva di vilipendio al presidente della Repubblica e condannato a un anno e 15 giorni di reclusione. La I sezione penale della Suprema Corte ha anche ...