Vigilanza Rai sospesa dopo replica Foa Alle 19 si vota

Foa dice alla Vigilanza Rai che non ha mai voluto offendere Mattarella : Roma, 26 set., askanews, - 'Non è mai stata mia intenzione offendere o mancare di rispetto al presidente Mattarella, voglio sgombrare il campo da qualunque equivoco, mai è stata mia intenzione ...

Rai - l’audizione di Marcello Foa in Vigilanza : “Mai avuto tessere di partito - il mio non è un mandato politico” : “Mai avuto tessere di partito, mai militato in un partito. E il mio non è un mandato politico”. Così il presidente indicato dal Cda Rai, Marcello Foa, durante l’audizione in commissione Vigilanza. “Non ho mai cercato appoggi politici per fare carriera”, ha aggiunto Foa, rivendicando come i suoi “valori” sono “quelli dell’indipendenza e onestà intellettuale”. Di fronte agli attacchi ...

Rai - Lega e M5s riprovano con Foa. Il presidente in pectore alla Vigilanza : “Mio mandato è professionale - non politico” : “Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale“, “fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo”. E’ attraverso questa garanzia che Marcello Foa, di nuovo presidente in pectore della Rai, prova a convincere Forza Italia. In commissione di Vigilanza, dove l’ex editorialista del Giornale è stato sentito dai parlamentari di Camera e ...

Rai - l’audizione di Marcello Foa in Commissione Vigilanza. Segui la diretta : L’audizione del presidente indicato dal Cda, Marcello Foa, in Commissione di Vigilanza Rai. Alle 19.30 è previsto il voto. L'articolo Rai, l’audizione di Marcello Foa in Commissione Vigilanza. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Rai si avvia verso la presidenza di Foa - salvo sorprese in commissione di Vigilanza : Ci vorrebbe qualche settimana in più, invece, per le nomine a Raisport e Gr: per lo sport il nome più accreditato resta quello di Jacopo Volpi, mentre per la radio si parla di Paolo Corsini e ...

Rai - Usigrai a Vigilanza : attenzione a rischi illegittimità Foa : Roma, 25 set., askanews, - Ci sono "ragioni di illegittimità" nella riproposizione di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto sostiene un parere legale richiesto dall'Usigrai che lo ha messo ...

