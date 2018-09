Vieni con me | ho un coltello in tasca | 16enne violentata nel Varesotto

Vieni da me - il tragico racconto di Fabio Fulco : “Mia madre è stata miracolata” : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Vieni da me, programma in onda su Rai Uno e condotto da Caterina Balivo. Nella puntata odierna sono stati ospiti in studio l’attore Fabio Fulco e la miss Chiara Bordi. Il primo ha raccontato del dramma vissuto con la mamma: “Ho rischiato di non vederla più. Mia mamma è stata miracolata”. L’attore si è commosso ed ha fatto commuovere l’intero studio. In seguito a ...

Chiara Bordi/ La Miss con la protesi : "Non ricordavo più come si cammina..." (Vieni da me) : Chiara Bordi a Vieni da me. La Miss con la protesi racconta la sua vita dopo l'incidente stradale per il quale ha peso una gamba: "Non ricordavo più come si cammina..."(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:29:00 GMT)

Tosca D'Aquino/ “Una relazione con un collega? Dio me ne scampi...” (Vieni da me) : Tosca D'Aquino a Vieni da me: “Una relazione con un collega? Dio me ne scampi...”. Le ultime notizie sull'attrice ospite oggi di Caterina Balivo(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Vieni da me - gli ospiti della settimana : Francesco Facchinetti e Stefano Orfei con le compagne : Inizia una nuova settimana di programmazione per Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La conduttrice ogni settimana intervista ospiti molto importanti, nelle passate settimane sono stati presenti Kaspar Capparoni con la moglie, Nathalie Guetta, Giucas Casella, il nuovo conduttore de L’Eredità Flavio Insinna e tanti altri ancora. Vediamo quali saranno gli ospiti di questa settimana. Vieni da me, tutti gli ospiti di ...

Veronica Maccarone e Kaspar Capparoni/ "Sono stato fortunato ad incontrarla - senza di lei..." (Vieni da me) : Veronica Maccarone e Kaspar Capparoni: l'attore e la moglie ospiti sul divano rosso di Caterina Balivo. "Sono stato fortunato ad incontrarla", confessa l'attore (Vieni da me).(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Caterina Balivo - i fan contro Vieni da me - lei risponde così : 'È stata colpa mia...' : Caterina Balivo risponde alle critiche dei fan sul nuovo programma Vieni da me , che al momento non starebbe raggiungendo i risultati sperati. In una diretta Instagram , la conduttrice ha replicato ...

Vieni da me/ Anticipazioni : Caterina Balivo - in onda su Rai1 per la seconda settimana - ospiti e novità : Vieni da me, ecco le Anticipazioni settimanali del programma di Rai1: Caterina Balivo, in onda sull'ammiraglia per la seconda settimana, ospiti e novità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 07:31:00 GMT)

Ascolti TV | Venerdì 14 settembre 2018. Tale e Quale riparte dal 23.2% - Quo Vado 13.8%. Flop Chi Ti Conosce (0.7%). Vieni da Me 9.3% - Detto Fatto 7.3% : Carlo Conti, Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 14 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata dell’ottava edizione di Tale e Quale Show ha conquistato 4.430.000 spettatori pari al 23.2% di share (qui il confronto con lo scorso anno). Su Canale 5 il film con Checco Zalone Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.882.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 886.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su ...

Vieni da me - telespettatori in rivolta contro la Balivo : l'hashtag che la vuole fuori dalla Rai : Su Twitter si è diffuso in poche ore l'hashtag #RidateciZeroeLode, i telespettatori, infatti, vorrebbero rivedere Alessandro...

Vieni da me/ Anticipazioni e ospiti 14 settembre : Francesco Arca in studio con la sua "vita promessa" : Gli ascolti continuano a calare per Caterina Balivo e il suo Vieni da Me ma nell'ultima puntata della settimana con Francesco Arca tra gli ospiti, qualcosa cambierà?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:28:00 GMT)