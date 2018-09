VIDEO Napoli-Parma 3-0 | gli highlights della partita | Insigne e la doppietta di Milik

Diretta/ Napoli Parma (risultato finale 3-0) streaming VIDEO e tv : Insigne e Milik piegano i ducali : Diretta Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:42:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Parma (risultato live 2-0) streaming VIDEO e tv : i partenopei controllano la gara : DIRETTA Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:26:00 GMT)

Gol Milik - il Napoli raddoppia col polacco [VIDEO] : Gol Milik – Il Napoli si porta sul 2-0 con Milik. Servito da Insigne in profondità, l’attaccante si è involato in campo aperto e ha battuto Sepe. Si mette sempre peggio la partita per il Parma, che senza Gervinho non si accende. Quel gol de Milik ! Ça fait 2-0 #NapoliParmapic.twitter.com/6lzTSa0XJ0 — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 26 settembre 2018 L'articolo Gol Milik, il Napoli raddoppia col polacco [VIDEO] sembra essere il ...

DIRETTA/ Napoli Parma (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : squadre al riposo : DIRETTA Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:37:00 GMT)

Diretta/ Napoli Parma (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : Zielinski si divora il raddoppio : Diretta Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Napoli-Parma - Insigne in gol : la dedica è per Chiriches [VIDEO] : Napoli-Parma, Chiriches ne avrà per diversi mesi e Lorenzo Insigne ha avuto un pensiero per il compagno dopo il gol mostrando la maglia del romeno Napoli-Parma, Insigne ha sbloccato l’incontro del San Paolo con una rete da opportunista, sfruttando una bella azione sulla destra. La difesa parmigiana colpevole di una certa sonnolenza, ha di fatto regalato una ghiotta palla vagante in area ad Insigne, il quale non ha sprecato da pochi ...

Gol Insigne : il fantasista porta in vantaggio il Napoli [VIDEO] : Gol Insigne – Il Napoli passa subito in vantaggio al ‘San Paolo’. Gli azzurri sfondano a destra con Ruiz; lo spagnolo serve Milik che crossa, Iacoponi buca l’intervento e sulla palla si avventa Insigne, veloce a segnare il tap-in. Per i partenopei, gara subito in discesa. || Napoli 1-0 Parma || Insigne#NapoliParma pic.twitter.com/WoOAqOBVkl — Napoli TV (@NapoliAR_TV) 26 settembre 2018 L'articolo Gol Insigne: il ...

DIRETTA/ Napoli Parma (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : la sblocca subito Insigne! : DIRETTA Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:01:00 GMT)

Diretta/ Napoli Parma (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:45:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Parma streaming VIDEO e tv : orario e precedenti - quote e probabili formazioni : DIRETTA Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Diretta / Napoli Parma streaming VIDEO e tv : i numeri del match. Quote - orario e probabili formazioni : Diretta Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:58:00 GMT)

Diretta/ Napoli Benevento Primavera (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : Idasiak salva i partenopei! : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:42:00 GMT)

Diretta/ Napoli Benevento Primavera streaming VIDEO-tv : i precedenti e l'orario. Probabili formazioni e quote : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Napoli Parma/ Streaming VIDEO e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Napoli Parma, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:07:00 GMT)