Via libera della Vigilanza | Foa è il nuovo presidente della Rai | “Chiedo scusa a

Rai - Via libera della Vigilanza a Foa presidente : 27 voti a favore : La commissione di Vigilanza sulla Rai ha espresso parere favorevole alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una...

Rai - Marcello Foa presidente : Via libera dalla Commissione - : La Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole alla nomina. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. ...

Foa è il nuovo presidente della Rai - Via libera della Vigilanza : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Il giornalista ha ottenuto il via libera della commissione di Vigilanza con i voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini. LeU ha votato no....

Rai - Marcello Foa nuovo presidente : Via libera dalla commissione Vigilanza : Voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini

Creval - Via libera Bankitalia a misurazione rischi "A-IRB" : Creval ha ricevuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione ad utilizzare a fini prudenziali il proprio sistema interno di misurazione del rischio di credito "A-IRB" per le classi regolamentari "...

Via libera USA a vendita armi per 330 milioni di dollari a Taiwan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - manca Via libera al rimpatrio : 45 tunisini fermi a Palermo - : Gli immigrati erano già stati trasferiti dal centro trapanese di Milo all'aeroporto, ma dalla Tunisia non sarebbe arrivata l'autorizzazione al rimpatrio. A 5 sono stati notificati i fogli di via e ...

Real Madrid - Via libera al nuovo Bernabeu : costerà 525 milioni di euro : Il Santiago Bernabèu è certamente uno degli stadi più affascinanti del mondo, teatro dei successi storici e dei festeggiamenti del Real Madrid. Un impianto che sarà però presto soggetto a modifiche. Un altro passo in avanti verso la ricostruzione del nuovo Bernabèu è ...

Decreto sicurezza - Via libera : stop all’asilo ai condannati in primo grado Cosa c'è nel testo : Il provvedimento approvato all’unanimità. Salvini: «Sono felice, un passo avanti per rendere l’Italia più sicura»

Svizzera - Via libera alla legge anti-burqa in due cantoni. Quesito su scala nazionale nel 2019 : Dopo il Canton Ticino, anche il San Gallo ha introdotto in Svizzera – paese in Europa con il più alto numero di stranieri – il divieto di dissimulare il volto nei luoghi pubblici. La partecipazione al voto è stata del 35,8%. La proposta è stata accolta in tutti i comuni, con percentuali spesso superiori al 70% (83.830 voti contro 36.948) e la decisione apre la strada a quello che, probabilmente, sarà l’esito del Quesito quando ...

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (5) : (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti ha chiuso la seduta straordinaria ricordando che “essere qui oggi sulla Marmolada, a rappresentare l’interesse del veneto e dei veneti, è un grande onore e motivo d’orgoglio, per far sì che pezzi del nostro territorio non vengano

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (4) : (AdnKronos) - Il Governatore Luca Zaia ha sottolineato “Ringrazio l’ingegner Vascellari e il Sindaco di Rocca Pietore per l’ospitalità. Oggi celebriamo la storia di un Paese che è andato in rovina, perché ci troviamo a discutere di un problema che si trascina stancamente da ben 45 anni, ovvero dal 1

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (3) : (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del veneto ha ribadito che "la Regione del veneto intende dare atto a quanto pattuito con la Provincia di Trento nel 2002, alla luce del fatto che solo il citato accordo aveva consentito, dopo molti anni, di pervenire ad una favorevole risoluzione della cont

Marmolada : Consiglio veneto - Via libera a mozione 'sì a intesa 13 maggio 2002' (2) : (AdnKronos) - "Il Protocollo, in particolare, sancisce che la definizione dei confini della Marmolada consentirebbe alle comunità interessate di avviare progetti comuni di rilancio della montagna. La stessa Provincia Autonoma di Trento ha confermato, con delibera di Giunta provinciale n. 990 del 10