Vento forte in Campania | il Comune di Napoli chiude i cimiteri

Previsioni Meteo - Italia “ribaltata” : sole e caldo al Centro/Nord - freddo e forte Vento al Sud : 1/18 ...

Vento forte e mare in burrasca : interrotti i collegamenti Termoli-Tremiti : A causa delle avverse condizioni meteo-marine, sono stati interrotti i collegamenti marittimi tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Campobasso): la Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca inviato a tutti gli operatori portuali. Il bollettino meteo-marino prevede mare molto mosso e Vento di nord-est a forza 8. La motonave merci e passeggeri “Isola di Capraia” ed il traghetto veloce sono rimasti in porto. Rientrati ...

Vento forte in Umbria : numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia : Forti raffiche di Vento in Umbria: sono stati numerosi nelle scorse ore gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Perugia. Pompieri al lavoro per alberi, rami e grondaie cadute. A Foligno un ramo è finito su un’auto in sosta. Non si segnalano feriti. L'articolo Vento forte in Umbria: numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento forte in Campania : danni e disagi ad Avellino - evacuata abitazione : Le forti raffiche di Vento in Campania hanno provocato nelle scorse ore non pochi danni e disagi: i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in circa 30 interventi che hanno riguardato soprattutto alberi e rami caduti sulla carreggiata. Nel comune di Forino un albero si è inclinato, minacciando così l’integrità di un’abitazione vicina, che è stata evacuata in via precauzionale. Si sono registrate principalmente tegole e ...

Vento forte in Campania : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Vento forte e mare mosso: ancora disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Diverse le corse sospese tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e quelli delle isole Capri, Ischia e Procida. La compagnia di navigazione Alilauro rende noto che, causa avverse condizioni meteomarine, risultano sospesi tutti i collegamenti da e per Sorrento, mentre sono state cancellate le corse Ischia-Napoli molo Beverello delle 6.30, Beverello-Ischia ...

Maltempo Campania - il forte Vento rompe la finestra della scuola : studente ferito : Due vetri rotti e una studentessa ferita lievemente ad un gomito. E’ accaduto, questa mattina, all’istituto secondario superiore ‘Vico’ di Nocera Inferiore a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Salernitano dalla serata di ieri. La giovane alunna del liceo classico è stata colpita ad un braccio da alcuni cocci frantumatisi dopo la caduta dei vetri. Le sue condizioni non destano alcuna ...

Spira forte il Vento del “me ne frego” : Caro agli arditi della Prima Guerra Mondiale e reso popolare da Gabriele D'Annunzio con l'Impresa di Fiume, ai tempi delle prime scorribande anti-operaie del 1919 il motto "me ne frego" comparve sulle bende insanguinate che gli squadristi esibivano a significare che l'ideale attenua persino il dolore fisico. Per estensione, "me ne frego" (che nomineremo MNF da qui in avanti) durante il Ventennio fu usato per tacitare qualsiasi obiezione alle ...

Vento forte e mare agitato - collegamenti a singhiozzo nel golfo di Napoli : collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine. Il forte Vento e il mare agitato hanno costretto allo stop diverse navi veloci sulle tratte tra i ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per Vento forte fino a domani : Allerta Meteo codice giallo per vento fino alle 13 di domani, mercoledì 26 settembre su tutta la Toscana (ad eccezione di Lunigiana e Valle del Serchio): la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha prolungato lo stato di vigilanza a causa dell’intenso flusso di Grecale che sta spirando sul centro e sud Italia a causa della presenza di un robusto campo anticiclonico sulle Isole Britanniche e di un’area depressionaria ...

Allerta Meteo - la burrasca si intensifica sull’Italia : danni per il forte Vento in Campania - nubifragi verso la Sicilia [LIVE] : 1/18 Il cartellone autostradale caduto stamattina per il forte vento in autostrada ...

Maltempo - per il forte Vento cade cartello su strada nel Napoletano : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno , nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è crollato, cadendo sulla carreggiata: nessuna automobile è stata colpita. Il ...

Nola : Vento forte abbatte grosso cartello stradale - tragedia sfiorata : Come previsto, forti venti dai quadranti settentrionali e orientali stanno interessando oggi gran parte della penisola. Le raffiche più intense interessano le regioni adriatiche e i settori...

Nola-Villa Literno - cartello cade sulla strada per il forte Vento - : Tragedia sfiorata nel Napoletano, all'altezza di Caivano. La segnaletica è crollata sulla carregiata ma nessuna automobile è stata coinvolta

Vento forte : albero cade su un'auto vicino a un liceo del Vomero : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno. Collegamenti difficili tra Napoli e Capri