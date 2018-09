Veneto | lupo ucciso con un colpo di fucile Ma la caccia è vietata

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Non è un abbattimento controllato, ma una uccisione premeditata. Un giovane adulto diè stato ammazzato nella campagna veronese, colpito al collo con uncaricato a pallettoni. È stato trovato da un agricoltore della zona e la carcassa è stata trasportata nella sede veronese dell’Istituto zooprofilattico per l’autopsia che dovrà accertare le cause del decesso. Il, che pesava una quarantina di chili, è il primo esemplare della speciein. Ma laal, si tratta di una specie protetta, anche se da tempo gli allevatori chiedono che venga autorizzata quella programmata, per ridurre le razzie e i danni agli allevamenti. Puntuale, è scattata la polemica politica. Ingiace una proposta di legge del capogruppo leghista Nicola Finco che prevede gli abbattimenti per difendere gli allevatori e prevenire le continue razzie di ...