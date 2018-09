Veneto | Ciambetti | difendere le lingue regionali | passo fondamentale per vera Ue 2

Sicurezza : Ciambetti (Veneto) - finalmente si fa sul serio - è cambiato il registro : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "finalmente si fa sul serio, con il Dl approvato ieri del Cdm si dà un messaggio di chiarezza e di deterrenza a chi pensa di usare alcuni canali utilizzati fino ad ora per l'immigrazione clandestina". Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciamb

Scuola : Ciambetti (Veneto) - in bocca al lupo a scolari - studenti - famiglie e docenti : Venezia, 11 set. (AdnKronos) - “La Scuola è un pilastro imprescindibile della democrazia e di una società giusta: solo il cittadino informato e istruito è veramente libero”. Nel suo messaggio per l’inizio dell’anno scolastico Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha volut

Marchionne : Ciambetti - figura emblematica di origini Veneto- istriane : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - “Mentre esprimo le condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno amato, vorrei ricordare Sergio Marchionne non solo per le sue indiscusse doti manageriali , ma anche per le sue origini veneto-istriane, per l’essere il nipote di Giacomo Zuccon, vittima della pulizia tit

Marchionne : Ciambetti - figura emblematica di origini Veneto- istriane : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Mentre esprimo le condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno amato, vorrei ricordare Sergio Marchionne non solo per le sue indiscusse doti manageriali , ma anche per le sue origini veneto-istriane, per l’essere il nipote di Giacomo Zuccon, vittima della pulizia titina assassinato nella foiba di Terli il 5 ottobre del 1943: come tante altre famiglie veneto-istriane anche la sua fu ...

Regioni : Ciambetti (Veneto) - Stefani rilancia cooperazione con Consigli : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Il ministro Stefani ci ha assicurato la massima disponibilità alla collaborazione anche in considerazione degli sviluppi possibili del Regionalismo differenziato”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così l’esito dell’incontro che quest’oggi l’assemblea plenaria dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle ...

Regioni : Ciambetti (Veneto) - Stefani rilancia cooperazione con Consigli : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Il ministro Stefani ci ha assicurato la massima disponibilità alla collaborazione anche in considerazione degli sviluppi possibili del Regionalismo differenziato”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così l’esito dell’incontro che quest’oggi l’assemblea plenaria dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle ...

Regioni : Ciambetti (Veneto) - Stefani rilancia cooperazione con Consigli : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “Il ministro Stefani ci ha assicurato la massima disponibilità alla collaborazione anche in considerazione degli sviluppi possibili del Regionalismo differenziato”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così l’esito dell’incontro che