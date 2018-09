Vaccini | Lorenzin | “Obbligo solo per il morbillo? Improponibile”

Vaccini - Grillo : "In arrivo disegno di legge che superi decreto Lorenzin" : "E' depositato al Senato un disegno di legge che supererà il decreto Lorenzin, un decreto emergenziale che non dà un quadro strutturale al Paese sulle politiche vaccinali". Così il ministro della ...

Vaccini - Lorenzin vs Taverna : “Suo ragionamento è incredibile : i suoi figli sono vaccinati ma degli altri non le importa” : “Paola Taverna ha annunciato che non parlerà più di Vaccini e che ha vaccinato il figlio? Evidentemente nel M5s non ha prevalso la sua linea, che è No Vax mascherata da libertà vaccinale, ma, al momento, quella governativa”. sono le parole dell’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta a “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. La deputata di Civica e Popolare definisce “incredibile” il ragionamento della vicepresidente del ...

Vaccini - Lorenzin : “La proroga dell’autocertificazione crea un danno” : Beatrice Lorenzin, deputata di Civica e Popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul Milleproroghe e i Vaccini ha dichiarato: “La proroga dell’autocertificazione crea un danno, come ci hanno detto tutti i presidi e anche le associazioni dei genitori immunodepressi. Ci sarà molto caos nelle scuole e per quei bambini che hanno problemi di ...

Vaccini : Lorenzin - vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. : Roma, 5 set. , AdnKronos Salute, - Una "vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, scolastico e culturale e alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva. Un abbraccio alle ...

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 Vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Sui Vaccini - di fatto - resta in vigore la Lorenzin : L'avvio dell'anno scolastico non subirà scossoni dal punto di vista dei vaccini, che rimarranno obbligatori per tutti i bambini da 0 a 6 anni. Chi non è vaccinato non potrà entrare in aula, fermo restando che secondo la circolare di luglio dei ministri Grillo e Bussetti i genitori potranno presentare alle scuole una autocertificazione che attesti l'avvenuta vaccinazione. I l dietrofront dei M5s ...

Vaccini : Lorenzin - scienza batte ignoranza : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, della scuola e della cultura e grazie alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva. Un abbraccio alle coraggiose mamme di IoVaccino. ...

Vaccini - torna obbligo del certificato a scuola?/ Retromarcia M5s e Lega : di nuovo in pista decreto Lorenzin : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere