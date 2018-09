: Usa, un cinese arrestato per spionaggio - TelevideoRai101 : Usa, un cinese arrestato per spionaggio - Atlantide4world : #Usa: Ji Chaoqun,cittadino cinese di 27 anni residente a #Chicago,è stato arrestato per presunta attività di spiona… - FabioCosta_USA : @LiaQuartapelle I burocrati dell'ONU non fanno testo. Ma sono sicuro avrà notato la faccia del rappresentante Cines… -

Un cittadinodi 27 anni residente a Chicago è statocon l'accusa di: avrebbe tentato di reclutare ingegneri, addetti a industrie del settore difesa e scienziati per i servizi di intelligence di Ppechino. Così la Pprocura federale, precisando che il giovane è accusato di avere agito all'interno degli Usa come agente di un governo straniero non autorizzato Secondo l'accusa, stava raccogliendo informazioni su otto potenziali agenti per conto dell'intelligence.(Di mercoledì 26 settembre 2018)