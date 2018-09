Usa | la Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto

Usa - la Federal Reserve alza i tassi di interesse di un quarto di punto : La Banca centrale americana ha anche rivisto al rialzo le proprie stime di crescita per l'economia Usa. Quest'anno la previsione sale al 3,1% dal precedente 2,8%, mentre per l'anno prossimo il ...

Futures Usa in lieve rialzo aspettando la Fed : Timidi guadagni sui Futures statunitensi, ad indicare un avvio poco mosso ma positivo per Wall Street. A prevalere è la cautela in vista della fine del meeting dei politica monetaria della Federal

Futures Usa in lieve rialzo aspettando la Fed : Quello che non è ancora certo è un eventuale nuovo ritocco all'insù a dicembre, giustificato dal buono stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Una nuova conferma di ciò potrebbe arrivare ...

Usa : curva dei rendimenti piatta - la Fed alzerà i tassi di interesse : Un'economia ancora in crescita I dati mostrano ancora una crescita economica, che sembrerebbe però spinta da fattori del tutto temporanei, come ad esempio il taglio delle imposte, e gli acquisti ...

Liga in Usa? La Federazione spagnola incasserebbe 4 - 5 milioni annui : Qualora la Federazione e il sindacato dessero l'ok alle gare negli USA, otterrebbero una percentuale dei 180 milioni che Relevent pagherà alla Liga. L'articolo Liga in USA? La Federazione spagnola incasserebbe 4,5 milioni annui è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Usa - indice Fed Richmond in salita nel mese di settembre : Cresce ancora l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero. Nel mese di settembre, l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, è aumentato a 29 punti dai 24 del mese ...

ENRICO SILVESTRIN/ Scuse dopo l’accUsa di omofobia : “L’ho fatto in buona fede…” (Grande Fratello Vip 2018) : ENRICO SILVESTRIN, l'attore si rimette in gioco alla ricerca di una notorietà che purtroppo nel tempo è andata un po' persa. Riuscirà a conquistare il pubblico? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Usa - indice Fed Dallas in netto peggioramento : In netto peggioramento l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di settembre, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L' indice ...

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Il colmo - Fed : la disoccupazione è scesa troppo in Usa : È l'avvertimento lanciato dal presidente della Fed di Boston Eric Rosengren , secondo il quale la banca centrale non sta riuscendo a sistemare l'economia in una fase salutare e stabile di piena ...

Il questore : "Col taser Aldrovandi sarebbe vivo". Il padre di Federico : "Andava Usato su chi lo stava uccidendo" : Sbordone, che guidò la questura di Ferrara: "Quel ragazzo andava fermato". L'avvocato Anselmo: "Ammette che il 18enne è morto di violenza"

Consiglio della Federazione : "esercitazioni Usa in Siria sono illegali" - : Gli USA conducendo esercitazioni in Siria, violano il diritto internazionale, la zona dove si sono tenute può indicare l'organizzazione di una coalizione di cooperazione con i militanti, ha detto il ...