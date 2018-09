Usa - cinese arrestato per spionaggio : ANSA, - CHICAGO, 26 SET - Un cittadino cinese residente a Chicago, Ji Chaoqun, di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio: avrebbe tentato di reclutare ingegneri, addetti a industrie del ...

Risposta del ministero della Difesa cinese sulla vendita di armi Usa a Taiwan : Ren Guoqiang ha affermato che Taiwan è parte della Cina, che il principio di una sola Cina è la base politica per le relazioni sino-americane e ha mostrato forte opposizione per questa ultima ...

Estratti del Libro bianco "I fatti e la posizione cinese sugli attriti commerciali tra Cina e Usa" : ... non va distorta la realtà, affermando che il governo cinese incoraggia le imprese nazionali a investire all'estero al fine di acquisire tecnologie avanzate; non si deve accusare la politica dei ...

Dazi - Coldiretti : “Lo stop cinese al vino Usa spinge il made in Italy” : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le esportazioni del nettare di bacco made in Italy nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat dopo che Pechino ha annunciato Dazi per 60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, ...

Solidi dati economia Usa Vs sofferenza economia cinese : A fronte di un'economia con tassi di crescita notevoli, soffre l'economia cinese: I dati sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio pubblicate di recente hanno superato le aspettative del ...

I dazi Usa non frenano l'export cinese - nuovo record ad agosto : I dazi di Trump non frenano il surplus commerciale della Cina verso gli Stati Uniti che, anzi, ha segnato ad agosto un nuovo livello record: +31 miliardi di dollari, in crescita del 18,7%. Nello ...

Pechino accUsa gli Usa di militarizzare il Mar Cinese Meridionale - : Gli Stati Uniti hanno dislocato nella regione del Mar Cinese Meridionale un enorme numero di armi strategiche esercitando pressione militare sulla Cina ed altri Paesi della regione, ha dichiarato oggi ...

Ministro Esteri cinese : dazi su beni Usa 'giustificati' : Roma, 4 ago., askanews, - Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto oggi che la minaccia del suo paese di imporre tariffe di rappresaglia per 60 miliardi di dollari per i beni Usa nell'...

Dazi - arriva la risposta cinese : tariffe su 60 miliardi di prodotti Usa : L'ombra di una rinnovata guerra commerciale tra Washington e Pechino ha depresso nelle passate sedute le Borse di mezzo mondo. Oggi le piazze cinesi hanno segnato ulteriori cali, Shanghai ha chiuso a ...

Kazakistan - torna libera dopo essere stata rinchiUsa in un "campo di rieducazione" cinese : Le relazioni diplomatiche tra Kazakistan e Cina si sono indebolite ulteriormente. Questa volta il casus belli è rappresentato dalla storia di Saïragoul Saouïtbaï , donna 41enne di nazionalità cinese, ...

RagUsa - 11 auto in fiamme da Sergio Tumino per una lanterna cinese : Una lanterna cinese accesa per un compleanno ha distrutto 11 auto nella concessionaria Sergio Tumino a Ragusa. distrutte dalle fiamme