Uomini e Donne Puntata di Oggi 27 settembre 2018 | Teresa e Mara litigano furiosamente!

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e la rovina senza fine : mollata anche dal fidanzato Vittorio Parigini : Era stato proprio il calciatore del Torino Vittorio Parigini al momento dello scoppio del Sara Affi Fella gate ad annunciare, tramite Instagram story, la convivenza con la sua fidanzata il prossimo 17 ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Luigi Mastroianni sbotta : “Sara è una poco di buono” : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne furioso con Sara Affi Fella E’ stata da poco registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni circolate on line le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo stavolta? Ospite d’eccezione della puntata è stato Nicola Panico, il quale ha fatto delle clamorose rivelazioni su Sara Affi Fella. Difatti il calciatore ha annunciato ufficialmente di aver avuto ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo matrimonio in crisi : Dopo soli due anni di matrimonio , Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono in crisi: la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta vivendo un brutto periodo che ha colto di sorpresa tutti i ...

Uomini e Donne - l’ex di Sara Affi Fella vuota il sacco : «Come un baccalà ho creduto alle sue parole» : Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella E’ stato il caso social della settimana quello che ha riguardato l’ex tronista Sara Affi Fella. Oggi, per la prima volta in maniera diretta al portale Witty, ha parlato Nicola Panico, il fidanzato che la donna aveva tenuto nascosto e che ora, lasciato per un altro uomo, ha deciso di confessare l’accaduto trascinando la ragazza in una vera e propria bufera mediatica. Nicola racconta di non ...

Uomini e Donne – La sconvolgente verità di Nicola Panico - l’ex fidanzato di Sara Affi Fella ci mette la faccia : “vi svelo il resto della storia” : Nicola Panico racconta a ‘Uomini e Donne’ tutta la verità sul trono dell’ex fidanzata Sara Affi Fella, le rivelazioni scioccanti sul loro rapporto durante il percorso televisivo della molisana “Sono venuto da te, ci siamo visti e ti ho raccontato molte cose, non tutto”: ha esordito così Nicola Panico nell’intervista a Witty in cui appare per per raccontare quanto accaduto tra lui e Sara Affi Fella ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : 'Una vicenda pericolosissima' - devastante Selvaggia Lucarelli : Il caso Sara Affi Fella , da quasi cinque giorni a questa parte, sta mobilitando non soltanto Uomini e donne ma tutto il web. In molti, infatti, tra personaggi famosi o meno, hanno voluto dire la ...

Nilufar Addati criticata da un ex corteggiatore di Uomini e Donne : Uomini e Donne: Gianluca Tornese contro Nilufar Addati Nella seconda puntata di Temptation Island Vip andata in onda ieri sera la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha sicuramente fatto molto parlare gli spettatori da casa. Difatti Giordano, durante il falò dei ragazzi, è andato su tutte le furie vedendo la fidanzata legare molto con il suo acerrimo rivale Nicolò Ferrari. Per tale ragione ha chiesto a Simona Ventura di fare ...

Uomini E DONNE/ Gianbattista e Barbara De Santi alleati contro Gemma? Parla Gianni Sperti (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, in un'intervista a Sono, l'opinionista sbotta: "Si pone in maniera sbagliata"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:33:00 GMT)