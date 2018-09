Uomini e donne | l’autrice contro Sara Affi Fella | ‘Nessuna che si alza e lavora’

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il dramma in famiglia : come sono ridotti i suoi genitori - e cosa sapevano - : Sara Affi Fella , la ex tronista di Uomini e donne che è riuscita a far arrabbiare pure Maria De Filippi , continua a far parlare di sé. La giovane, dopo essere stata silurata da tutti a causa delle ...

Uomini e Donne | 26 settembre 2018 | Diretta | Ida e Riccardo pubblicato su Gossipblog.it 26 settembre 2018 14:44.

Uomini e Donne anticipazioni : ROCCO ritornerà da GEMMA? : Nella puntata del trono over di Uomini e Donne trasmessa ieri (martedì 25 settembre 2018), Gemma Galgani è stata “scaricata” dal cavaliere ROCCO: quest’ultimo, nonostante un bacio scambiato con la dama sotto l’occhio delle telecamere, ha avuto come l’impressione che l’ex di Giorgio Manetti non fosse troppo interessata a conoscerlo e ha espresso i suoi dubbi a Maria De Filippi e a tutto il pubblico presente in ...

Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo appuntamento. Oggi assisteremo ad una puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, David, Gianluca, Marco, Valentina, Rocco e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.

Uomini e Donne : Gemma bacia Rocco - ma poi viene lasciata : L’avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne sembra costellata di insuccessi amorosi. L’ultimo in ordine di tempo ha il nome di Rocco, il cavaliere che l’ha prima sedotta e poi abbandonata. I due si erano scambiati un bacio appassionato a favore di telecamere, ma poco dopo l’uomo ci ha ripensato, scegliendo di interrompere la frequentazione di Gemma perché deluso dal suo comportamento. “Sono andato da lei martedì, ...

La violenza sulle donne raccontata dagli Uomini : “Dietro ogni schiaffo c’è la paura di perderla” : La battaglia culturale contro il femminicidio e la violenza di genere ha prodotto dei risultati: oggi molti uomini maltrattanti hanno raggiunto la consapevolezza del loro problema. E chiedono aiuto a strutture specifiche. "Perché dietro la violenza c'è sempre un'emozione incompresa che va canalizzata".Continua a leggere

Uomini e donne - Sara Affi Fella demolita anche da Maria De Filippi : le parole che le stroncano la carriera : Dello scandalo di Sara Affi Fella che ha terremotato Uomini e donne , con lei che ha nascosto la sua relazione con Nicola, per la prima volta ne parla anche Maria De Filippi . E anche lei usa parole ...

"Troppe insegnanti donne - anche per questo gli Uomini vanno peggio a scuola" : Uno studio europeo denuncia il possibile collegamento tra la femminilizzazione del corpo docente e le peggiori performance maschili negli studi. "Ai ragazzi mancano modelli". E gli stereotipi di genere rischiano di perpetuarsi

Simona Halep : 'Non vedo differenze di trattamento tra Uomini e donne' : La numero uno del mondo Simona Halep e la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova hanno dichiarato alla CNN Sport che non hanno visto differenze nel modo in cui gli arbitri maschili trattano ...

Uomini e Donne - Luigi ha una sola ragazza nella testa : colpo di scena in arrivo? : nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il tronista Luigi Mastroianni ha mandato via tutte le corteggiatrici. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella ha dichiarato che nessuna è riuscita a fare colpo su di lui, quindi meglio farne scendere altre. nella prossima registrazione del trono classico, in programma oggi pomeriggio nello studio di Uomini e Donne, arriveranno delle nuove corteggiatrici per conoscere il disk ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata 26 settembre : il ritorno di Ida e Riccardo per… : Altro colpo di scena nell’ultima puntata di Uomini e donne dedicata al trono over. A quanto pare, dopo tutto quello che è successo tra Gemma e Rocco nei primi due appuntamenti del martedì e il mercoledì e l’assenza di temi su Nino Castanotto e Barbara De Santi, oggi torneranno in studio loro, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno partecipato a Temptation Island 2018 uscendo insieme ma, a quanto pare, le cose dopo sono ...

Uomini e Donne - quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti : quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti? Ormai da anni gli opinionisti sono due volti fissi della trasmissione Uomini e Donne. Nel corso degli anni la vamp e l’ex ballerino hanno animato le puntate del programma di Maria De Filippi, dando vita a momenti comici e intrighi, il tutto a favore di ascolti altissimi. Dal caso Sara Affi Fella all’amore fra Gemma e Giorgio Manetti: Gianni e Tina sono sempre pronti a scoprire ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella : gli sponsor la abbandonano e lei chiude il profilo Instagram : Spirano venti gelidi tra i capelli ricci di Sara Affi Fella. La ex tronista di Uomini e donne, infatti, dopo essere stata smascherata dalla redazione del programma che ha scoperto come durante il trono la ragazza continuasse a essere sentimentalmente legata al proprio ex Nicola Panico, sta pagando fino in fondo le conseguenze del suo inganno. Non solo i follower l’hanno abbandonata in massa, scendendo da poco più di un milione a 855mila ...

Ascolti tv pomeriggio - 25 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuova vittoria, anche a inizio della terza settimana, di Maria De Filippi. Come sarà andato, quindi, martedì. Secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 25 settembre 2018, chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5 si sono date nuovamente battaglia. Ecco quindi tutti i dati. Ascolti tv pomeriggio, Vieni da Me vs Detto Fatto e Uomini e Donne: ...