Università dell' Insubria | spunta l' ipotesi di un dipartimento di scienze umane a Como

Classifica mondiale delle Università : tre italiane nella top 200 : Sono la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Normale di Pisa e l' università di Bologna gli unici tre atenei italiani presenti nella top 200 della Classifica mondiale delle università , rispettivamente al 153esimo posto, al 161esimo e al 180esimo. Il Times Higher Education (The) ha diffuso oggi a Londra il nuovo World University Rankings. Per il terzo anno consecutivo, Oxford si stabilisce al primo posto, risultando anche prima nella ...

Sistemi Android a rischio phishing : allarme dell' Università di Genova : I Sistemi Android sono a rischio di phishing . A rivelare le minacce del sistema è stato un team dell"Università di Genova composto dal professor Alessio Merlo, Simone Aonzo e Giulio Tavella, del gruppo cybersecurity del Dibris, in collaborazione con Yanick Fratantonio di Eurecom.La vulnerabilità nasce da una combinazione della nuova tecnologia Instant Apps per nuovi telefoni Android e i password manager, cioè i Sistemi che memorizzano le ...

Il Miur premia Unisa - seconda Università d'Italia per la maggiore crescita percentuale della quota FFO. : Risultati come questi ci servono da stimolo a proseguire sulla strada della qualità, della sostenibilità economica e dell'attenzione al diritto allo studio, continuando a dare forza alla politica ...

Università di Messina - Lunedì il seminario inaugurale del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie della navigazione con una lectio magistralis inaugurale dell’Ammiraglio De Felice : Si svolgerà Lunedì 24 settembre, alle ore 11.30 in Aula Magna, il seminario inaugurale del cdL in Scienze e tecniche della navigazione. Nel Corso dell’incontro, dopo i saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e del prof. Vincenzo Crupi, coordinatore del Corso, l’Ammiraglio di Divisione Nicola De Felice, Comandante di Marisicilia, terrà una lectio magistralis sul tema “Una sicurezza marittima per la tutela degli interessi ...