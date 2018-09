Università | dal Miur 104 mln all' ateneo veronese

Università : a Cà Foscari di Venezia 3 - 4 mln in più dalla quota premiale Ffo (2) : (AdnKronos) - Di grande rilievo la performance di Ca’ Foscari sia per quanto riguarda le politiche di reclutamento, dove l’indicatore migliora del 30% circa e impatta per 1,6 milioni di euro di risorse in più rispetto al 2017, sia per quanto riguarda la valorizzazione dell’autonomia responsabile, do

Primo trapianto di faccia in Italia. 'Tecnicamente riuscito' l'intervento durato 27 ore all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea ... : Il Protocollo è altamente sperimentale conta pochi precedenti nel mondo ed è realizzato sotto la guida del Centro Nazionale Trapianti'.'Una opzione chirurgica ricostruttiva si precisa che il Sant'...

Galileo Galilei - la lettera eretica ritrovata dall'Università di Bergamo : Galileo Galilei A scoprirla, nella biblioteca della Royal society di Londra, il 2 agosto, è stato lo storico della scienza italiano Salvatore Ricciardo, dell'Università di Bergamo, che l'ha studiata ...

Torino - studente universitario di 29 anni muore cadendo dalle scale mobili della metro : Tragedia sabato sera alla stazione della metropolitana. Un giovane di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita scivolando dalle scale mobili e precipitando da un'altezza di sette metri al...

La lettera eretica di Galileo Galilei ritrovata dall'Università di Bergamo : A scoprirla, nella biblioteca della Royal society di Londra, il 2 agosto, è stato lo storico della scienza italiano Salvatore Ricciardo, dell'Università di Bergamo, che l'ha studiata con Franco ...

Pisa - le scuse dell'Università a 80 anni dalle leggi razziali : 'Dobbiamo avere la forza di non obbedire mai più' : La cerimonia nel cortile del Palazzo della Sapienza: presenti i rettori di tutti gli atenei. Noemi Di Segni, presidentessa delle Comunità ebraiche italiane: "Guardare al futuro attivando corsi e studi"

Verstappen e Leclerc - dalla scuola di Kart all'Università della F1 : Infatti, il figlio dell'ex pilota di Formula 1 diventa vice campione del mondo , mentre il monegasco non riesce a replicare la vittoria dell'anno precedente e giunge quinto. Tuttavia, non è ancora ...

Classifica mondiale Università : Bocconi di Milano tra le migliori/ Sesta su 100 : lavoro a 3 mesi dalla laurea : Classifica mondiale Università: Bocconi di Milano tra i migliori atenei, al sesto posto su 100 posizioni. lavoro a tre mesi dalla laurea, ecco il salario annuo dopo 3 anni.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Il vero scandalo nel concorso universitario del prof. Conte : Al direttore - Lo “scandalo” del giorno sarebbe che il prof. Giuseppe Conte, attuale presidente del Consiglio, ben prima delle elezioni del 4 marzo ha presentato la sua domanda in un concorso aperto per professore di Diritto privato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.

L’ex Iena Giarrusso (chi è) “ingaggiato” dal ministero : andrà a caccia di concorsi universitari truccati : L’annuncio su Fb: «Ho ricevuto trenta segnalazioni di concorsi sospetti: Dino dirigerà il nostro ‘osservatorio’ sui concorsi nell’università e negli enti di ricerca»