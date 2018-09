Una Vita anticipazioni | ROSINA derubata | ecco da chi…

tvsoap

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Problemi in arrivo perRubio (Sandra Marchena) nei prossimi mesi di programmazione di Una: leci dicono infatti che la moglie di Liberto Seler (Jorge Pobes) subirà un furto da una persona inaspettata! Tutto avrà inizio nel momento in cui Antoñito Palacios (Alvaro Quintana), pur di rimettersi in moto dopo la truffa sugli investimenti in borsa, si impegnerà per avviare una società specializzata in polizze da utilizzare in caso di morte dei suoi clienti: il figlio di Ramon (Juanma Navas), in pratica, chiederà alle persone di versare ogni mese una quota con la quale, in caso di decesso prematuro, potrà pagare il loro funerale. Le cose, neanche a dirlo, sfuggiranno presto di mano al ragazzo: con i primi soldi ricavati, Antonio preferirà saldare il debito contratto con l’arcigno Arturo Valverde (Manuel Regueiro) – che avrà minacciato, in caso contrario, ...