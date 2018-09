Una sinistra vincente deve portare dalla sua parte un pezzo del M5s

Netflix consiglia il Pd : “La sinistra riparta da Una maratona”. Lo scambio su Twitter con Orfini e Orlando : Andrea Orlando, Matteo Orfini e Netflix. Il curioso triangolo è stato protagonista di uno scambio su Twitter che sta già facendo il giro del web. Tutto nasce ieri sera verso mezzanotte, quando l’ex Guardasigilli e sfidante di Renzi alle primarie Pd twitta: “Congresso subito“. Congresso subito. — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) 25 settembre 2018 Gli risponde Matteo Orfini, presidente del partito, con una battuta: “A ...

Milioni : ''Lascio il M5S - sta prendendo Una deriva a mio avviso troppo di sinistra'' : Il solo fatto di effettuare le riunioni alle 22,30 in un contesto scomodo per il parcheggio, nonché salito più volte alla cronaca per risse tra bande di stranieri, rivela la reale intenzione del ...

Migranti - Di Maio 'Bene che non ci siano più Ong nel Mediterraneo'. Sinistra italiana 'Una mascalzonata' : ROMA - 'Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , a Radio1. Ed è subito polemica. '...

Bersani : “Serve Una sinistra popolare - non le seghe mentali. Referendum 4 dicembre? Non so cosa avesse sniffato il Pd” : “Ci vuole subito una sinistra popolare, basta con le seghe mentali”. A rivendicarlo Pier Luigi Bersani, deputato di Liberi e Uguali, dal palco della Festa di Mdp-Articolo Uno, nel corso del dialogo Dove va questa Italia, con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. “M5s non è la soluzione, ma nemmeno il problema principale. Bisogna arginare la destra“, ha continuato Bersani. Per questo ha auspicato che ...

Valentina Pavan - l'assessore di sinistra : 'Salvini - per tua fortUna la sedia elettrica non esiste più' : ' Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro '. È subito bufera dopo l'infelice frase di Valentina Pavan, assessore all'Istruzione del comune di San Stino , Venezia, eletta ...

Una giovane sinistra. Così noi proviamo a costruirla insieme : Il momento storico che attraversiamo, nel mondo e in Italia, è di piena crisi. I partiti politici di sinistra risultano inconsistenti, poco reattivi di fronte all'evoluzione del nostro paese. Sono ...

Massimo Cacciari : "In primavera sarà Una resa dei conti tra sovranisti e progressisti : la sinistra si svegli o saremo tutti servi" : Le elezioni europee che si terranno nella prossima primavera sono "una resa dei conti tra europeisti e sovranisti" e "tra meno di un anno il rischio è che non ci sia più nemmeno uno straccio di Unione Europea, sarebbe una catastrofe spaventosa". Ne è convinto il filosofo Massimo Cacciari che all'HuffPost parla della prossima scadenza elettorale, il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo: un redde rationem, per l'ex ...

"La sinistra dica addio al liberismo Una volta per tutte" : "Solo un cambio di rotta radicale può dar vita all’unità tra i deboli". La lettera di un economista su un possibile programma di una forza progressista unita

La sinistra dica addio al liberismo Una volta per tutte : Ne fui lieto, ma feci notare che questo consenso il professore lo manifesta solo adesso, nel ruolo di illustre ma semplice osservatore del mondo. Il problema è questo. Certe idee illuminate restano ...

Fallimento Skywork - Mns : 'Ironia della sinistra inopportUna - trovare quanto prima Una nuova compagnia' : Dobbiamo renderci conto che l'economia della nostra provincia non può basarsi solo sull'agricoltura, ma deve sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal turismo, settore che potrebbe portare ...

Nasce Patria e Costituzione : 'Vogliamo ricostruire Una sinistra di popolo' : Sabato 8 settembre a Roma, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, Nasce una nuova associazione nazionale politico-culturale nell'area della sinistra. Si chiamera' Patria e Costituzione ed è promossa da diverse personalita' fra le quali Stefano Fassina, attuale deputato di Liberi e Uguali [VIDEO]membro di sinistra Italiana e Alfredo D'Attore fra i dirigenti nazionali di Articolo Uno-MDP: i due erano usciti assieme dal PD nell'autunno ...

SCENARIO/ Dall'Italia alla Ue - tutti gli errori di Una sinistra impotente : L'Ue ha bisogno di un nuovo collante, perché quello con cui si è tenuta insieme, il pensiero unico ordoliberale (che la sinistra di potere ha fatto suo) non tiene più. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:03:00 GMT)CENARIO/ Gli immigrati e il principio "non negoziabile" violato dall'UeSCENARIO/ L'errore di lasciare l'Italia a Salvini: così muoiono il Colle e il Pd

Patria e Costituzione per ricostruire Una sinistra di popolo : L'8 Settembre 1943, l'Italia, il Governo Badoglio, firmava l'armistizio con le potenze alleate. Quella data è, per una parte della nostra storiografia, per gli storici liberal-conservatori, la "morte della Patria". Per un'altra parte, la parte azionista, cattolico-sociale, socialista e comunista, legata ai protagonisti della Resistenza e dell'offensiva per la Repubblica, l'8 settembre 1943 è stata, invece, la "rinascita della ...