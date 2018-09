Un video mostra un finale alternativo di The Walking Dead Season One

Hitman 2 ci trasporterà nella giungla colombiana : un video ci mostra la minacciosa nuova ambientazione : All'EGX2018, Warner Bros ha presentato la nuova ambientazione della giungla colombiana che è sarà presente in Hitman 2. Secondo gli sviluppatori, questo nuovo setting metterà i giocatori direttamente nel cuore di una foresta pluviale sudamericana oscura e pericolosa, fornendo all'Agente 47 modi diversi per svolgere le sue missioni.Come segnala DSOGaming, la Colombia promette di offrire un'esperienza di gioco unica con percorsi multipli da ...

Kingdom Hearts 3 : i mondi di Frozen e Toy Story si mostrano in un nuovo video : Il Tokyo Game Show 2018 ha visto tra i suoi assoluti protagonisti l'attesissimo Kingdom Hearts 3.Il gioco targato Square Enix si è già mostrato in un filmato presentando i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story) pochi giorni fa.Ora, dal TGS 2018, arriva un altro video che, come riporta Gematsu, ci offre un'occhiata ai mondi di Frozen e, ancora una volta, a quello di Toy Story:Read more…

Il nuovo video gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice ci mostra la battaglia contro il boss Monaco Corrotto : Sony ha pubblicato in rete un nuovo interessante video gameplay nel quale possiamo apprezzare una nuova boss fight contro un boss Corrotto, riporta Eurogamer.Nel video possiamo osservare una zona innevata disseminata di nemici a noi già noti, e vediamo anche come sia possibile eliminarli usando diverse armi e tecniche.In seguito, attraverso una porta segreta, possiamo vedere un'area autunnale con foglie marroni e un sole che riverbera tra le ...

Death Stranding mostra 2 nuovi personaggi - video e artwork di Yoji Shinkawa : Durante il panel di PlayStation al Tokyo Game Show, noto evento di videogiochi in Giappone, Hideo Kojima ha rivelato due nuovi personaggi per l'imminente Death Stranding di Kojima Productions. Un titolo attesissimo e il primo esperimento del game designer e autore giapponese. I giocatori non stanno più nella pelle di poter mettere le mani sul gioco finale, ma dovranno aspettare almeno qualche altro mese, Il primo nuovo personaggio sarà ...

Un video di Apple mostra iPhone XS - XS Max - XR dentro Apple Park - : L'edificio principale del campus, con la sua forma circolare e un'area complessiva di 260.000 m2, è interamente rivestito con le più grandi vetrate curve al mondo , la loro realizzazione ha richiesto ...

Galaxy S9 con Android Pie 9.0 : il primo video dimostrativo : Un video in anteprima mostra come dovrebbe essere la nuova interfaccia Samsung Experience 10 sul Galaxy S9 dopo l’aggiornamento ad Android Pie 9.0.Ancora una volta il forum Xda Developers è fonte di interessanti informazioni, e questa volta la notizia riguarda l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 per il top di gamma Galaxy S9.Infatti i membri di questo forum sono riusciti ad installare una versione beta dell’interfaccia Samsung ...

ROBBIE WILLIAMS MOSTRA IL LATO B ALLA SFILATA ARMANI/ video - la provocazione : "Non sono omosessuale" : ROBBIE WILLIAMS MOSTRA il LATO b ALLA Milano Fashion Week. La SFILATA è quella di Emporio ARMANI, che allieta con un'esibizione un po' sopra le righe.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Ghostbusters World : un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go : Da quando Pokémon Go, titolo sviluppato nel 2016 da Niantic, ha spinto i videogiocatori di tutto il mondo a scendere nelle strade per cacciare […] L'articolo Ghostbusters World: un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go proviene da TuttoAndroid.

Hitman 2 torna a mostrarsi in un lungo video gameplay : Hitman 2, l'imminente sequel dell'apprezzato gioco del 2016, offrirà ai giocatori una formula ormai ben conosciuta ma che sarà ulteriormente arricchita. I livelli saranno più grandi, ci saranno più strumenti e possibilità.Come segnala Gamingbolt, DualShockers ha pubblicato un nuovo video di Hitman 2 in cui vengono mostrati circa 40 minuti di gioco, tutti provenienti dal livello ambientato a Miami. Se volete saperne di più sul nuovo gioco ...

Days Gone torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay al Tokyo Game Show 2018 : Days Gone, l'imminente gioco d'azione e sopravvivenza a tema zombi nel mondo aperto di Sony Bend, ha ricevuto un nuovo video di Gameplay al Tokyo Game Show (via DualShockers). Gli sviluppatori hanno provato il gioco con due approcci opposti, entrando prima in gioco a pistole spianate e poi mostrando come la furtività può essere un'opzione altrettanto valida, se non addirittura più valida.Come segnala Gamingbolt, anche se entrambe le opzioni sono ...

Il nuovo video di Kingdom Hearts 3 mostra i mondi di Hercules e Toy Story : Square Enix ha mostrato ancora più materiale dedicato a Kingdom Hearts 3 in occasione del Tokyo Game Show 2018. Come segnala Gamingbolt, l'ultima demo gameplay include i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story), che offrono una visione migliore del combattimento e dei nemici che i giocatori dovranno affrontare. Oltre a mostrare le straordinarie immagini che catturano con precisione l'estetica delle loro rispettive proprietà, il filmato ...

Il nuovo video gameplay di Resident Evil 2 mostra Claire in azione : Il remake di Resident Evil 2 continua a essere sempre più bello ogni volta che viene mostrato al pubblico e, oggi, la rivista giapponese Dengeki PlayStation ha diffuso un'altra buona parte di gameplay.Nel video, come segnala Dualshockers, potete finalmente vedere Claire in azione mentre combatte contro mostro che sicuramente i fan storici riconosceranno.Il nemico si dimostra abbastanza difficile da abbattere, soprattutto considerando la ...