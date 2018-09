UN AFFARE DI FAMIGLIA Il ritratto della società povera e di quella borghese targato

Un AFFARE di famiglia rischia di essere il miglior film del 2018 : Il film che ha vinto a Cannes va visto anche solo per rendersi conto di cosa possa fare il cinema al nostro animo, come possa farlo e quale sia, ancora oggi, una delle sue possibili missioni. Sembra un progetto scolastico o ancor peggio ministeriale per come è stato qui introdotto ma in realtà Un affare di famiglia è un film che non nasce per vincere Cannes o per insegnare niente al mondo, ma per mostrare quanto sia difficile catturare la verità ...