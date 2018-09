Uln Consalvo calcio | Garzina | «Le nostre squadre dell’agonistica possono fare bene»

romadailynews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Roma – Ilè pronto per tuffarsi nei campionati agonistici. Le varieallestite dal club capitolino stanno ultimando la fase di preparazione: l’esordio ufficiale avverrà per tutte a metà ottobre. Fabio, che affianca Massimo Del Monaco nel ruolo di responsabile del settore agonistico, parla delle selezioni delai nastri di partenza. «Nel corso delle ultime settimane ci sono state due novità: una è stata rappresentata dalla partenza del gruppo Juniores che sarà allenata da Giuseppe Centrone e giocherà nella categoria regionale C, anche se le partite ufficiali (per motivi di dimensioni di campo, ndr) le dovrà disputare sul terreno di gioco del De Rossi. L’altra è stata la nascita del secondo gruppo Under 16 affidato a mister Paolo Schiavi che giocherà un campionato sperimentale e fungerà da serbatoio per il gruppo “principale” guidato da mister Angelo ...