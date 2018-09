UE e FAO intensificano gli sforzi per rafforzare la resilienza alle crisi alimentari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La Commessione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) hanno concordato oggi a New York dila partnership globale volta a sostenere ladi milioni di persone colpite da gravi – e spesso prolungate o ricorrenti –nel mondo. L’accordo di collaborazione, firmato dal Commissario europeo per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo Neven Mimica e dal Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva, a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York, contribuirà al Global Network against Food Crises (Network Globale contro le) per promuovere soluzioni sostenibili. Il Commissario Europeo per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, Neven Mimica, ha affermato: “L’anno scorso il Network Globale ...