Udinese-Lazio 1 | 2 - Acerbi e Correa rovinano la serata dell' Udinese

Udinese-Lazio 1-2 - le pagelle : che gol Correa! Bene Acerbi - male Wallace : La Lazio vince 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 6giornata di Serie A . La sfida dalla Dacia Arena è molto tattica, bloccata e con poche occasioni nella prima parte. La prima grande emozione ...

Udinese-Lazio 1-2 - Acerbi e Correa : uno-due micidiale. Gli highlights video : La Lazio vince 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 6giornata di Serie A. Sono i padroni di casa ad approcciare meglio alla partita con buon possesso palla e verticalizzazioni. Gli ospiti, bloccati, ...

Serie A Udinese-Lazio 1-2 - il tabellino : NOTE : Ammoniti: Pussetto, Troost-Ekong , U, ; Lulic, Immobile, Badelj, Bastos, Durmisi, Strakosha , L, La cronaca Classifica Serie A Udinese Lazio tabellino Tutte le notizie di Serie A Per ...

Serie A Udinese-Lazio 1-2 - il tabellino : UDINE - La Lazio espugna la Dacia Arena. La vittoria, 2-1, sull' Udinese vede tutti i gol nella ripresa. Vantaggio al 16' con Acerbi , Correa raddoppia 5' dopo e Nuytinck al 35' realizza il gol dei ...

Serie A/ Anticipo Udinese-Lazio 1-2 : Il tabellino : Alla Dacia Arena la Lazio conquista la quarta vittoria di fila in campionato. Contro l'Udinese decidono i gol di Acerbi e Correa. Ai fiulani non basta la rete di Nuytinck. Colpo della Lazio a Udine (1-2). Con questo successo i biancocelesti si insediano momentaneamente al secondo posto (12 punti) alla pari con il Napoli. Primo tempo avaro di emozioni. Ripresa subito vibrante con una grande parata di Strakosha su Fofana (46'). La gara si ...

