Uccise attivista gay per gelosia | la sentenza | «Ergastolo per Ciro»

ilmattino

: Uccise attivista gay, La sentenza: «Ergastolo per Ciro» - mattinodinapoli : Uccise attivista gay, La sentenza: «Ergastolo per Ciro» - mattinodinapoli : Uccise e fece a pezzi attivista gay Il pm: «Ergastolo per Ciro» - FiordellisiFran : MEMORIA. 26 SETTEMBRE 1988. In una contrada in provincia di Trapani la mafia uccise Mauro Rostagno, sociologo, gio… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) È stato condannato all'in un processo con rito abbreviato.Guarente resterà per il resto dei suoi giorni in carcere, per aver ucciso e fatto a pezzi Vincenzo...