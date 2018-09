Trump si scaglia contro Cina | Iran e Venezuela E riapre ai due Stati in

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Un monito all'Europa "che vuole aggirare le sanzionil'" e un attacco frontale allasu presunte interferenze nelle elezioni americane. E poi l'ennesima tiratail regime di Teheran che "sostiene il terrorismo e semina caos nella regione mediorientale". Ancora una volta va in scena il Donaldtutti alle Nazioni Unite. O quasi tutti, visto che sulla Russia il tycoon non spende nemmeno una parola, tantomeno sulle intromissioni sul voto da parte di Mosca da tempo denunciate dagli 007 Usa.Il giorno dopo il suo intervento davanti all'Assemblea generale dell'Onu, accolto nel gelo più assoluto dalla platea dei leader mondiali (e da qualche risatina sarcastica), il presidente americano presiede per la prima volta una riunione del Consiglio di sicurezza. E, Mosca a parte, non fa sconti a nessuno. Fino a provocare un'escalation delle tensioni con Pechino - ...