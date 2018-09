Trump | con Abe deciso di iniziare negoziati commerciali

Trump si scaglia contro Cina - Iran e Venezuela. E riapre ai "due Stati" in Medio Oriente : Un monito all'Europa "che vuole aggirare le sanzioni contro l'Iran" e un attacco frontale alla Cina su presunte interferenze nelle elezioni americane. E poi l'ennesima tirata contro il regime di Teheran che "sostiene il terrorismo e semina caos nella regione Mediorientale". Ancora una volta va in scena il Donald Trump contro tutti alle Nazioni Unite. O quasi tutti, visto che sulla Russia il tycoon non spende nemmeno una parola, tantomeno sulle ...

Il Jobs Act azzoppato dalla Consulta e i piani di Trump su Israele e Palestina : DALL'ITALIA Marcello Foa è stato eletto presidente Rai dalla commissione di Vigilanza con 27 voti a favore, 3 contrari, una scheda bianca e una nulla. Il giornalista ha detto che “sarò il garante del pluralismo, non ho appoggi politici”. Lega, M5s e Forza Italia hanno votato a favore. Il Pd non s

Donald Trump non fa sconti all'Onu : Sicuro di sé, il Presidente Usa rincara la dose dei suoi credo e striglia il mondo. Il sovranismo alla conquista del Palazzo di Vetro.

Onu - Conte : "La crescita ci spetta"Intesa con Trump - attacco a Macron : "L'Italia non ha problemi con la Francia. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa in più occasioni. Lascio all'amico Macron la libertà di opinione, ma a volte si sbaglia anche". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla 73esima Assemblea generale dell'Onu, rispondendo al presidente francese Segui su affaritaliani.it

All'Onu sintonia Conte-Trump - su Libia distanze con Macron : New York, 25 set., askanews, - 'Hi Donald, how are you?'. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato questa mattina al Palazzo di Vetro di New York per il suo debutto All'Onu e il primo ...

All'Onu sintonia Conte-Trump - su Libia distanze con Macron : ... in particolare con donne e bambini che sono spesso le principali vittime della violenza.Prima dell'intervento All'Onu, Conte avrà però domani mattina due appuntamenti importanti con il mondo ...

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Rohani contro Trump - non rispetta regole : NEW YORK, 25 SET - "Alcuni Paesi non rispettano le istituzioni internazionali e ne minano l'esistenza": cosi' ha esordito Hassan Rohani, presidente dell'Iran, davanti all'Assemblea generale dell'Onu, ...

Conte a pranzo vicino a Trump - stretta di mano e colloquio a NY : New York, 25 set., askanews, - Saluti e stretta di mano tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente americano Donald Trump al pranzo dei leader a margine dei lavori dell'Assemblea ...

L’Europa vuole finanziare l’Iran scontrandosi con un risoluto Trump : Roma. Stati Uniti e Unione europea sono di nuovo in rotta di collisione sulla linea da tenere in merito al ripristino delle sanzioni economiche all’Iran. Con un discorso esplosivo, in occasione dell’Assemblea generale Onu, il presidente americano, Donald Trump, ha ribadito che gli Stati Uniti non ha

Trump alle Nazioni unite : 'Pronte nuove sanzioni contro l'Iran' - : Il presidente degli Stati Uniti lo ha detto nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu. Nell'occasione ha sottolineato che Teheran dovrà rimanere isolata fino a quando continuerà a sostenere ...

Trump parla all'Onu e tuona contro l'Iran - ma l'Assemblea gli ride in faccia : "Oggi sono davanti all'Assemblea generale delle Nazioni unite per condividere il progresso straordinario che abbiamo fatto. In meno di due anni la mia amministrazione ha raggiunto più di quasi nessun'altra amministrazione nella storia del nostro Paese", e scatta una risata collettiva per tutta l'Assemblea Generale. Inizia così il discorso di Donald Trump alle Nazioni Unte.Ed è il primo segnale che qualcosa si è definitivamente spezzato fra la ...

