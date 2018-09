Trovato morto con un colpo in testa | giallo a Fontanafredda

"Se mi volete morto la fila è lunga" - il post del 16enne Trovato nel pozzo : Se mi volete morto, la fila è lunga ". Sono queste le parole scritte sul profilo Instagram di Giuseppe Balboni, il ragazzo di 16 anni trovato ieri mattina senza vita in fondo a un pozzo a Tiola di ...

Pordenone - Trovato morto con un colpo in testa : si indaga per omicidio : Coltro, un artigiano 48enne, è stato visto l'ultima volta lunedì sera. L'allarme è scattato ieri quando non è andato a prendere la figlia. Nessuna arma vicino al cadavere: esclusa l'ipotesi del suicidio

In ospedale per un trauma cranico - dimesso e Trovato morto nel piazzale : Gli operatori del Suem118 hanno trovato il suo corpo privo di vita, nella notte tra sabato e domenica, alla fermata dell'autobus nel piazzale antistante l'ospedale dell'Angelo a Mestre. Daniele Rizzardini, 66 anni, residente a Marghera, era stato dimesso poco prima dal Pronto soccorso, al quale si era rivolto per un trauma al capo provocato da una caduta, secondo quanto lo stesso aveva riferito ai sanitari.--Ieri mattina la Procura di Venezia ha ...

Giuseppe Balboni : Trovato morto in un pozzo. La terribile verità : Era uscito di casa lo scorso lunedì 17 settembre Giuseppe Balboni, 16enne di Zocca, in provincia di Modena, e da allora la sua famiglia non ha avuto più notizie. La notizia era stata ripresa dai maggiori quotidiani italiani e del caso si era occupata anche ‘’Chi l’ha visto?’’, la trasmissione in onda il mercoledì sera su Rai Tre. Il ragazzo era uscito di casa all’alba. Dalle prime informazioni, sembra che il sedicenne dovesse ...

Giuseppe Balboni Trovato morto in un pozzo a 16 anni : minorenne confessa l'omicidio : Giuseppe Balboni, il ragazzo di 16 anni scomparso lo scorso 17 settembre nel modenese, è stato ritrovato morto in un pozzo. Un minorenne ha confessato nel corso di un interrogatorio...

