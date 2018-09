Trovata morta la donna scomparsa | un coltello vicino al corpo | si indaga in ogni direzione

Caltanissetta : Trovata morta donna scomparsa a San Cataldo : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - E’ stata ritrovata morta la donna scomparsa da domenica a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. Ieri sera il corpo senza vita di Maria Teresa Torregrossa, 54 anni, è stato rinvenuto in via Portella Bifuto, alla periferia della cittadina. La donna p

Merano - donna Trovata morta nella sua casa : è stata uccisa a coltellate : Il fatto di sangue in un appartamento della città altoatesina. Per il momento la dinamica e l'autore del delitto sono ignoti.Continua a leggere

Scompare da casa - Trovata morta sotto un ponte dopo 24 ore : È il corpo di Francesca Spada - 36enne di Erba - quello trovato sotto il ponte Lambro, lungo l'Arosio-Canzo nel comasco

Il mistero della prof Trovata morta : l’autopsia svela le cause - ma è ancora un giallo : "Un colpo da investimento" sarebbe questa la causa della morte di Silvia Crosetto, 44 anni, l'insegnante di Moncalieri (Torino), trovata senza vita il 14 luglio scorso, sul ciglio della statale 28 del col di Nava, a Cesio, all'altezza del Passo del Ginestro, nell'entroterra di Imperia.Continua a leggere

Campionessa 22enne di golf Trovata morta sul campo Le immagini : Il corpo della giovane promessa trovato riverso sul prato, poco distante dalla sacca con le mazze: fermato un coetaneo accusato di omicidio, ma è mistero sul movente

Donna Trovata morta sul Monte Carega : ALA. Il corpo senza di una Donna di 71 anni di Verona è stato individuato e recuperato questa mattina sul Monte Cerega, al confine fra Trentino e Veneto, nei pressi del sentiero che conduce al rifugio ...

Incidenti in Montagna : donna dispersa sul Monte Cerega - Trovata morta : Individuato e recuperato questa mattina sul Monte Cerega, al confine fra Trentino e Veneto, il corpo della 71enne dispersa dalla giornata di ieri: il decesso sarebbe avvenuto a causa di una caduta accidentale. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino di Verona e di Ala assieme all’elicottero del 118 di Verona. L'articolo Incidenti in Montagna: donna dispersa sul Monte Cerega, trovata morta sembra essere il primo su ...

Giovane promessa sportiva Trovata morta dalla polizia : è stata assassinata : Il cadavere della Giovane campionessa è stato trovato su un campo da golf di un circolo. Arrestato un 22enne con l'accusa di...

Scrive su Facebook : “Rivoglio solo mia figlia uccisa”. Natalie Trovata morta il giorno dopo : La figlia diciottenne di Natalie Hood è rimasta uccisa in un incidente a Womenswold, nel Kent, nelle prime ore di venerdì. Il giorno dopo la madre ha scritto uno struggente messaggio sui social network. Domenica, il suo corpo senza vita è stato rinvenuta nella sua casa di Dover.Continua a leggere

Donna Trovata morta - mistero su identità : ANSA, - SAN BENEDETTO DEL TRONTO , ASCOLI PICENO, , 14 SET - Non ha ancora una identità la Donna trovata morta questa mattina sulla battigia del mare a San Benedetto del Tronto all'altezza dell'ex ...

Vercelli - Trovata morta Paola D’Ovidio : era scomparsa a luglio : Paola D'Ovidio, 45 anni si era allontanata da casa lo scorso 14 luglio da Santhia (Vercelli). Era molto turbata dalla separazione dal marito tanto che poche ora prima della scomparsa aveva chiamato i carabinieri dichiarando di averlo ucciso. Una notizia falsa che sottolinea le condizioni psichiche di grande fragilità della donna.Continua a leggere

VERCELLI - PAOLA D'OVIDIO Trovata morta IN UN CANALE/ Ultime notizie : pescarese era scomparsa a luglio : VERCELLI, PAOLA D'OVIDIO TROVATA MORTA: Ultime notizie, la 45enne originaria di Pescara ma residente da anni a Santhià era scomparsa il 14 luglio scorso. Il suo corpo rinvenuto in un CANALE.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:32:00 GMT)

Animali : la tigre siberiana Elena Trovata morta allo Zoo di Zurigo : E’ stata ritrovata morta allo Zoo di Zurigo la tigre siberiana Elena, 14 anni e mezzo: le sue condizioni di salute erano peggiorate ultimamente. Arrivata otto anni fa a Zurigo da un parco zoologico di Monaco di Baviera, aveva partorito quattro cuccioli un anno dopo. Negli ultimi giorni l’esemplare era sotto osservazione a causa delle sue condizioni generali di salute che sembravano in peggioramento. L'articolo Animali: la tigre ...

L’inquietante messaggio su Facebook di Giulia (32) - Trovata morta in casa dalla mamma. Gli amici non si danno pace : Un risveglio drammatico in Laguna. Una famiglia distrutta e lacerata dal dolore per la perdita improvvisa: nessun campanello d’allarme che lasciasse presagire al peggio. Quando una signora, insegnante in pensione, è entrata nella camera della figlia la tragica scoperta: Giulia Battistetti, 32 anni, commessa veneziana molto conosciuta in città è morta fra le mura domestiche nell’abitazione che condivideva con i genitori nel sestiere ...