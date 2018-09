ilgiornale

: Triennale, quelli che il calcio era gioia minuto per minuto - Ale_De_Chirico : Triennale, quelli che il calcio era gioia minuto per minuto - Notizie_Milano : Il Giornale: Triennale, quelli che il calcio era gioia minuto per minuto - NarcisoPerry : @Paolo3403 Ma io nemmeno in triennale! Ho conosciuto solo gente che dopo 2 mesi ha cambiato facoltà! Appunto perché… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) C'è unche fa catenaccio al circo Barnum delcontemporaneo dei selfie e dei tatuaggi, dei diversamente pettinati e della narrativa su Pinterest, dei fenomeni da baraccone e delle partite on line che sembrano in differita. Unche magari soffre di nostalgia ma che non si fa illusioni, perchè indietro comunque non si torna. C'è unche fa fatica a trovare le parole per raccontarsi visto che le immagini ormai dicono tutto, che fa fatica a farsi leggere visto che nessuno, o quasi, legge più, unche vuol parlare ai ragazzi di Rocco e di Herrera, del Mundial e del Mundialito, di Osvaldo Soriano e di Febbre a 90 quando l'unica memoria che millennials e jurassic hanno, e che interessa, è quella del cellulare.É una bella partita quella che MilanoCity gioca da oggi al primo ottobre, una partita parlata e raccontata, come si usava quando si stava meglio ...