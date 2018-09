Tria : 'Resto al mio posto. Ho giurato di fare l'interesse della Nazione - non di altri' : 'Ho giurato sull'esclusivo interesse della Nazione e non di altri, e non ho giurato solo io'. Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere'. 'Sono ottimista nonostante quello che si dice sui giornali cercherò di fare del mio meglio', ha concluso

Tria : “Ho giurato nell’interesse esclusivo della nazione. Ogni ministro ha la sua visione. Io ottimista - resto al mio posto” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un convegno a Confcommercio. “Nonostante quello che si dice sui giornali sono ottimista di fare del mio meglio. resto al mio ...

A luglio brusca battuta d'arresto per la produzione indusTriale - -1 - 8% - : Roma, 12 set., askanews, - brusca battuta d'arresto per la produzione industriale. L'Istat stima infatti che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,8% rispetto a ...

Conte : 'manovra coraggiosa ma attenta ai numeri'. Tria : 'presto tre riforme' : Intervenendo alla Fiera del Levante di Bari il premier garantisce che reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno i pilastri su cui lavorare per una maggiore equità sociale -

Tria : 'L'Italia non è il malato d'Europa. Lo spread scenderà presto' : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista. L'outlook negativo dell'agenzia Fitch, secondo il ministro, mostra che 'Fitch, proprio come ha fatto Moody's, rinvia il giudizio in ...

La replica di Tria a Fitch : 'Presto ci vedrete agire' : 'Tra poco non ci sarà più il problema di convincere con azioni future' ribatte a distanza il ministro dell'Economia al giudizio negativo dell'agenzia di rating statuntenitense. 'Deve basarsi sui fatti non sulle intenzioni' ha dichiarato Tria da Shangai -

TRIA gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"

Tria a Pechino : lo spread calerà presto : 19.10 Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno. Così il ministro dell'Economia Tria, che lancia un messaggio rassicurante ai rappresentanti della comunità d'affari italiana, incontrati a Pechino. Secondo quanto detto all'Ansa da alcuni partecipanti all'incontro, Tria ha ...

