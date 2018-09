Tria resiste | ' Ho giurato per il Paese' ; Foa ' tutore del pluralismo in Rai' ; Fi e la mini

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione" | M5s : "Mef resiste sulla Fornero" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io". E da M5s si racconta anche delle resistenze del ministro nel modificare la legge Fornero

Tria resiste alle pressioni - ma deve battersi di più per la vera 'crescita' : In una economia stagnante non c'è lavoro, la povertà è destinata ad aumentare, e non c'è sussidio che possa bastare,, i giovani che non fanno nulla, non studiano e non lavorano che sono già quasi in ...

Tria resiste alle pressioni di M5S e Lega : deficit entro l’1 - 6% e niente nuovo debito : Iniziano oggi i lavori dei ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini con il premier Giuseppe Conte per stabilire con quante risorse finanziare ogni singola misura in vista della legge di bilancio. I risparmi o le entrate per fare quadrare i conti dovranno ammontare ad almeno 15 miliardi. Intanto nella maggioranza spunta l’ipotesi di un’imposta per grandi aziende e banche

Manovra e veleni - Tria resiste sul deficit. E scoppia il caso Savona : Tesoro in trincea, il premier media con l'Ue. Di Maio insiste: "Il reddito di cittadinanza deve partire subito. Non è plausibile rinviarlo fino a luglio 2019"