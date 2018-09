Tria | Ok al reddito di cittadinanza Taglio Irpef nei prossimi anni

Manovra - Tria : 'Reddito di cittadinanza ci sarà' : ' Siamo un Paese a vocazione mondialista, esportatrice, il nostro Pil e la nostra indusTria tirano meglio proprio sulle esportazioni, per cui abbiamo interesse a un mondo aperto, un mondo senza dazi, ...

Tria : ora taglio tasse imprese - anni successivi Irpef. Ci sarà reddito cittadinanza : Manovra. Il governo punta a ridurre la pressione fiscale. "Si parte ora dalle imprese e negli anni successivi sarà aggredito il problema dell'Irpef". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in manovra, sottolineando che l'intervento "aiuterà ...

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 Stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri - Di Maio smentisce Tria : 'Solo agli italiani' : Il Reddito di cittadinanza non sara' esteso anche agli stranieri residenti sul territorio, a meno che non abbiano maturato a pieno i requisiti per essere considerati italiani a tutti gli effetti. A chiarirlo ci ha pensato il vicepremier Di Maio, dopo una lunga giornata di fibrillazioni nella maggioranza te alle dichiarazioni di Tria sulla possibilita' di dare 780 euro al mese [VIDEO] agli immigrati. Sembra così tramontare, nonostante le parole ...

MANOVRA : QUOTA 100 - REDDITO CITTADINANZA E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA "QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo". Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle

Reddito cittadinanza - assedio a Tria : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Dieci miliardi per il Reddito di cittadinanza. Che si traducono in 780 euro nelle tasche di tutti gli aventi diritto. Il M5S non arretra di un passo e, nel , è tornata a chiedere al ministro dell’Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche se questo volesse dire rivedere il rapporto deficit/Pil fino a spingersi al 2,4% se necessario. Questa, a quanto apprende l’AdnKronos ...

Reddito minimo e deficit - Di Maio in pressing su Tria : "Fare deficit - punto" : Dal Reddito di cittadinanza al deficit, Luigi Di Maio continua il suo pressing sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perché dia un'impronta "grillina" alla manovra economica allo studio del governo.Il vertice di centrodestra preoccupa il vicepremier pentastellato: "La manovra metterà in atto i punti principali del nostro programma", avevano detto in una nota congiunta Berlusconi, Salvini e Meloni. Così il capo politico del M5S sembra aver ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio corregge Tria : “E’ rivolto solo agli italiani” : Di Maio smentisce Tria sul Reddito di cittadinanza. Dopo la spiegazione fornita durante il Question Time al Senato di qualche giorno fa, in cui il ministro dell’Economia ha ribadito che, nel rispetto della Costituzione e della legge italiana, il Reddito di cittadinanza sarà rivolto anche ai cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro territorio, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha ribattuto, durante ...

Tria : "Reddito di cittadinanza anche per cittadini di origine straniera". Salvini : "Solo agli italiani" : 21.50 - Matteo Salvini, dopo il vertice del centrodestra di oggi a Palazzo Grazioli, ha voluto rispondere al Ministro della Giustizia che stamattina, nel confermare il proprio impegno nel reddito di cittadinanza, aveva anticipato di volerlo estendere anche gli immigrati regolari in Italia.Salvini, neanche troppo velatamente, ha invitato i colleghi del Movimento 5 Stelle a tenere in considerazione soltanto i cittadini italiani:Sono sicuro che ...

Tria : "Reddito di cittadinanza anche per cittadini extra Ue" : Il ministro dell'Economia non è disposto a fare lievitare il disavanzo per finanziare le misure volute dalla maggioranza. La linea fissata nei giorni scorsi è quella di un deficit all'1,6% del Pil ...