Tria non dà i numeri ma spiega come si governa Ecco cosa ha detto

Tria : "Resto al mio posto. Ho giurato di fare l'interesse della Nazione - non di altri" : "Ho giurato sull'esclusivo interesse della Nazione e non di altri, e non ho giurato solo io". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere'. "Sono ottimista nonostante quello che si dice sui giornali cercherò di fare del mio meglio", ha concluso.

Tria a Confcommercio : "Non c'è crescita nell'instabilità" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria stamane ha preso parte a "Meno tasse per crescere" un convegno di Confcommercio, che oggi ha presentato le sue stime, proprio alla vigilia della Nota al Def (il Documento di programmazione economico finanziaria).Secondo il Centro studi di Piazza Belli la crescita dell'economia italiana sta rallentando e il 2018 si potrebbe chiudere con un aumento del Pil dell'1,1% e nel 2019 scendere all'1%. In pratica ...

Tria : "Non c'è crescita con instabilità". Confcommercio : con misure Lega-M5s deficit/Pil verso il 2 - 8% : MILANO - Crescere sì, ma assicurando sempre la stabilità economica del Paese. È l'auspicio espresso dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, intervenuto oggi a un evento di Confcommercio: 'Apprezzo molto l'equilibrio di questa confederazione, mi chiedete più crescita nella stabilità sintetizzando e sono due aspetti ...

