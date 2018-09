Tria | «Manovra di crescita | ma stiamo attenti Ho giurato in interesse della nazione E

Manovra - Tria : no crescita in instabilità : 11.51 "Ci si chiede più crescita nella stabilità finanziaria anche perché i due aspetti non possono essere separati. Le richieste vanno nella direzione della crescita, devono essere affrontate con calma e considerazione. Non ho sentito richieste non condivisibili, ma vanno attuate volta per volta". Così il ministro dell'Economia Tria al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere' "Si parte ora dalle imprese, negli anni successivi ...